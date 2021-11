Васил Петров пя пред милиардери в Монако

Българският певец бе поканен да участва в галавечер в Монако, събираща на едно място световни експерти и местни богаташи със страст към дигиталните активи. Сред 100-те гости на събитието, състояло се преди броени дни, бяха 23-ма милиардери. Васил Петров заедно с Живко Петров на пианото изпълниха джаз и поп парчета, започвайки с Fly me to the Moon на Бърт Хауърд, и с изненада установиха, че това е химнът на криптомилиардерите.