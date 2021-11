Песента "All Too Well" на Тейлър Суифт е най-дългата, оглавявала класацията на "Билборд" за сингли

Песента "All Too Well", с която певицата Тейлър Суифт покори върха в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, стана най-дългата, заемала първото място в престижния музикален чарт, предаде Франс прес.

С продължителност от 10 минути и 13 секунди "All Too Well" подобрява досегашния рекорд на "American Pie". Класиката в изпълнение на Дон Маклийн, чиято продължителност е 8 минути и 42 секунди, държеше първенството по този показател близо 50 години, предаде БТА.

Сингълът "All Too Well" е от преиздадената версия "Red (Taylor's Version)" на емблематичния албум "Red", който Тейлър Суифт пусна на музикалния пазар през 2012 г.

Тейлър Суифт предложи две нови версии на "All Too Well", като другата е с продължителност около 5 минути. Според правилата на "Билборд" двете заглавия са комбинирани в един запис, което доведе до поставянето на нов рекорд.

"Позволихте 10-минутна песен да стане номер едно за първи път в историята", сподели Тейлър Суифт, обръщайки се към милионите си последователи в Инстаграм.

През 2019 г. Суифт обеща да презапише първите си шест албума след дългогодишен спор с бившата си звукозаписна компания и продуцента Скутър Браун за авторските права над най-големите й хитове. Началото на процеса певицата постави през ноември 2020 г., преиздавайки албума си "Fearless".