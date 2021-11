Едж от Ю Ту организира търг на рок реликви в помощ на музиканти от Ню Орлиънс

Когато Едж е на концерт на "Ролинг стоунс" неотдавна, маската го пази да не бъде разпознат, докато се наслаждава на изпълнението на китариста Рон Ууд от първия ред, съобщи БТА, цитирайки Асошиейтед прес.

"Трябва да кажа, че едно от предимствата на предпазните маски е, че са като средство за дегизировка на известните лица", каза китаристът на Ю Ту пред Асошиейтед прес наскоро, докато промотираше своята благотворителна организация "Мюзик черити" и търга на 11 декември на прочути китари и други рок реликви в полза на музикантите от Ню Орлиънс, пострадали от пандемията.

"Рони дари красива китара за нашия търг", каза той.

Благотворителната организация е основана от Дейвид Хауъл Еванс, известен като Едж и от продуцента Боб Езрин през 2005 г. след опустошителния ураган Катрина като начин да се възстановят загубените в бедствието музикални инструменти. С настъпването на пандемията от новия коронавирус, организацията има нова мисия.

"Искаме да се опитаме и да възстановим живата музикална сцена там, където е засегната най-силно. След Катрина заменихме музикалните инструменти. Сега не сме насочени към нещо така конкретно. Искаме просто да осигурим средства в подкрепа на препитанието на хората", каза Едж.

Две от китарите, на които е свирил по време на турнета на Ю Ту, ще бъдат сред лотовете на търга. Сред тях е и китара на Лес Пол, част от лимитирана серия.

Другата е Фендер Стратокастър, на която Едж е свирил "Bad'' и "Still Haven't Found I'm Looking For'' на турне.

За търга китари са дарили също Слаш, Лу Рийд, Стив Милър, има и бас китара от Пол Маккартни.