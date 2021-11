"Стани богат" поставя рекорди по раздадени суми още със старта на новия сезон

“Стани богат” - най-популярната познавателна тв игра, тръгва отново у нас от 20 декември, а екипът ѝ вече засне всички 70 епизода от новия ѝ сезон. Той ще бъде различен не само защото за първи път предаването ще e по Би Ти Ви, а и заради 20-годишнината от старта на играта в България.

Още първата седмица на новия сезон ще поставя рекорди - ще бъдат спечелени такива суми, каквито не са давани никога досега в предаването. В този сезон също няма да има кръг “най-бързият печели”, за да може повече хора от различни възрасти, професии и населени места да бъдат част от играта.

“Стани богат” е първият чужд формат, който започва да се прави в страната ни. Това става възможно, след като в началото на март 2001 г. продуцентската компания “СИА Адвъртайзинг” купува правата за тв играта, която по това време вече върви в над 50 страни по целия свят. Оригиналът е британското предаване Who Wants to be a Millionaire, което тръгва в ефира на телевизия ITV на 4 септември 1998 г. и веднага се превръща във феномен, като епизодите му година по-късно се гледат от 19 млн. зрители пред малкия екран.

“СИА Адвъртайзинг” започва преговори с няколко телевизии. Месец по-късно идва новината, че българският вариант на играта ще се казва “Стани богат”, ще се излъчва по Нова тв, неин водещ ще е радиожурналистът Ники Кънчев, а специален екип ще подготвя въпросите. Шоуто ще се снима в Букурещ, където по това време вече има изградено студио според изискванията на английските продуценти Celador. Стартът е на 12 май 2001 г., а в. “24 часа” е основен медиен партньор в популяризирането на световноизвестната игра у нас. Само няколко месеца по-късно е готово и студиото в България, в което да се снимат изданията ѝ.

Три години след това умната игра вече е преобърнала представите за тв състезание, всички знаят за нея и правилата ѝ, а Ники Кънчев има ново прозвище - “господин “Стани богат”. Зрителите са видели въпроси от всички категории - и най-лесните, и най-трудните, включително и последния за голямата награда от 100 000 лева. На него успява да отговори само един човек - софиянецът Асен Ангелов.

Предаването с него е излъчено на 13 юни 2002 г. и е най-обсъжданата тема в държавата в следващите няколко месеца. Ангелов успява да даде отговор на по-лесните питания - в началото на играта, като “От какво не му пука на непукиста” - “от нищо”. Но въпросите за високите суми са си висш пилотаж - като “Кой певец се крие зад псевдонима Реджиналд Дуайт” - “Елтън Джон”, за 25 000 лева, “Къде точно е стъпил първият човешки крак на Луната” - “В Морето на спокойствието” (за 50 000 лева), и “Коя година е било в Русия, когато през 1700 г. се въвежда новото летоброене?” - “7213” (за 100 000 лева).

На голямо парти Ангелов получава чека с наградата си, но само две седмици по-късно той трябва да върне парите. Нова тв и “Сиа Адвертайзинг” са принудени да изискат това от него, след като става ясно, че победителят е баща на Искра Ангелова - известната журналистка, която по това време работи в същата телевизия. Според правилата на играта в нея нямат право да участват служители на продуцентите, на телевизията, на спонсорите и на всички фирми, свързани с шоуто, както и членовете на техните семейства. Обяснението на Ангелов тогава е, че дъщеря му е на 27 г., много над 18 г., затова и не е сметнал, че условието се отнася за него. Досега голямата награда от “Стани богат” така и не е печелена повече.

Предаването не е само за забавление и познание, а и за да помага - затова в него влизат звездни участници, които даряват спечелената сума за благотворителна кауза. Така през студиото минават много популярни лица от всички сфери - от политиката, сцената и спорта, като Сергей Станишев, Бойко Борисов, Георги и Лозан Лозанови, Татяна Лолова, Мартина Вачкова и Владо Пенев, Нери Терзиева и Асен Агов. Последното издание на “Стани богат” по Нова тв е през 2014-а.

Играта се връща на екран 4 години по-късно, вече в ефира на БНТ. Голямата промяна е не само в телевизията, която ще го излъчва, а и в това, че за първи път от началото му “Стани богат” ще има друг водещ. Емблемата му Ники Кънчев е лице на “Биг Брадър” по Нова тв. БНТ е купила правата за “Стани богат” от Sony Pictures Television. Представители на компанията пристигат у нас, за да консултират производството, а и да одобрят новия водещ.

Изборът пада върху един добре познат актьор - Михаил Билалов, но до последно се пази в тайна. Потвърждението, че той ще е водещ на умната игра, идва чак в първото ѝ издание по БНТ на 1 април 2018 г. Практиката в повечето страни по света е журналист да е лице на популярната игра. Оказва се, че решението Билалов да смени Кънчев е повече от удачно - актьорът не само че може да отговори сам на поне 30% от въпросите, но и предаването с него стига рекорден рейтинг.

Голямата награда в предаването отново е 100 000 лв., а двете сигурни суми са 500 и 2500 лв. Малко преди началото на пандемията, в края на януари 2020-а, то е свалено от ефира на БНТ.

Сега се връща с юбилеен сезон по Би Ти Ви. Продуцентската къща, която го е правила и за трите големи телевизии, е била една - “Олд скул”.

“Стани богат” тръгва за коледните и новогодишните празници. След тях ще се излъчва всеки делничен ден от 18 ч и през 2022 г.

Главния редактор Елена Чопакова:

Играта има мисия - да показва, че да си

умен, е още модерно

- С какво “Стани богат” ще бъде по-различен в юбилейната си 20-а година на излъчването си у нас?

- Новият сезон е наистина различен - въпросите са по-интересни от всякога, има много обрати, емоции и страхотни участници с невероятни истории. Водещият е вече “ветеран” и столът му е повече от удобен. Когато влязохме в студиото за първата репетиция, Билалов ми каза “Елена, мирише ми на вкъщи!”. Мишо е страшно различен в този сезон, хем опитен, хем ентусиазиран от това, което му предстои. Всяка среща с нов участник за него също е специална.

Вниманието към детайла в този юбилеен сезон е най-важното, което мога да откроя като специално. Всеки въпрос, всеки участник са минали най-фино сито, за да може зрителите на Би Ти Ви да им се насладят. Всъщност великото в “Стани богат” е, че е просто съвършено измислена игра. Затова липсва на зрителите и те я обичат. Шоуто е световна класика и колкото и да я имитират, просто няма аналог. Този сезон ще е много по-динамичен, което се налага и от смяната на телевизията - трябваше да свикнем с изцяло нов ритъм и условия, които бяха различни в националната телевизия - прекъсвания за реклами, времетраене, но нищо от важните елементи не липсва. Напротив! Фундаментът на предаването е от три основни неща, като най-важни са въпросите - хората гледат предаването основно заради тях. Научават нещо ново. И нашите проучвания показват, че дори в ерата на гугъл вкъщи зрителите играят заедно с играча, не си отнемат удоволствието от това, ровейки в интернет. Играят семейно. За децата са въпросите до пето ниво, а след това играят възрастните. Другите две основни неща са участникът и водещият. По формат ролята на водещия е да бъде неутрален, което обаче не значи скучен. В новия сезон Мишо се забавлява много повече, шегува се повече и си признава повече, като не знае.

Голямата награда отново е 100 000 лева, но сумите до 14-ия въпрос са повишени.

Правилата са непроменени, освен едно нещо, което засега няма да издаваме, то разчупва динамиката и дава повече свобода и възможности за риск, съответно печалба, на играчите. Публиката заради коронавируса е по-малко и на разстояние, но си е все така умна и услужлива.

- В какво студио се снима - на старта си се правеше в Румъния, сега къде е?

- Само първият сезон от 2001 година се е снимал в Румъния. Сега се снима в София. Декорът ни е един от най-модерните и красиви в световен мащаб. Познатите елементи са запазени, но осветлението е изцяло променено, което за това предаване е огромна разлика. Има два стола, два монитора, една видеостена и малко публика, може би най-известната публика в България, но малко хора си дават сметка, че само двама човека - водещ и играч - в едно студио правят вълнуващ един цял час. Без безумно скъпи декори, ефекти, масовки. Просто един човек с ума и сърцето си. По правило никой не може да участва два пъти, затова всеки, който идва, идва да осъществи мечтата си, да направи нещо веднъж в живота си, без право на повторение. Ако сте се замисляли, заслушвали - джинглите в предаването след първата, а особено след втората сигурна сума са на базата на сърдечен ритъм. Мъничък детайл, който е запазена марка на “Стани богат”.

- “Стани богат” се прави по формат, но има ли разлика във въпросите например от тези в играта в Полша и Филипините?

- Не може да няма разлика. Първите пет въпроса навсякъде са различни, защото касаят например поговорки, пословици, местен жаргон, диалекти, обичаи или актуални новини, които са строго индивидуални за съответната държава. Затова няма да видите много често чужденци да участват - или ще вземат жокер на много лесен за нас въпрос, или трябва да са прекарали доста време тук, за да са наясно с елементарни за нас неща. Същото е и в чуждите издания. Ако гледаш “Стани богат” в Англия, ще се препотиш 100 пъти на първите пет въпроса, но може и да отговориш на този за 1 милион паунда.

Строго са забранени рекламата и политиката. Самостоятелно решение на нашия екип е например да няма “звезди еднодневки” дори в шеговита форма до пети въпрос. Всички сме дълбоко убедени, че трябва освен да отговаряме на масовия вкус, и да го възпитаваме. Да слагаме граници и филтри за онова, което ние смятаме за пошло, излишно или преходно. Този баланс е труден, но необходим, защото “Стани богат” има мисия - и тя е да показваме, че да си умен, е още модерно, още е готино. И че да си глупав, не е много хубаво. Даваме си сметка, че възпитаваме и се отнасяме отговорно към това. Без да се вземаме насериозно, защото това е най-прекият път към провала.

- Какви са участниците и как става подборът им?

- “Стани богат” някак сама филтрира хората, които искат да участват. Повечето са много наясно със знанията и опита си и идват да се пробват, да играят срещу себе си най-вече. Не са обикновени търсачи на тв слава. Въпреки че има и такива, които доста се надценяват, това е видно после. Не ги връщаме, стараем се да даваме равен шанс на всички желаещи, но и не ги каним самоцелно. При подбора им се стараем да направим есенция от всички кандидатстващи - да са поравно мъже и жени, да са от всички краища на страната, да имат интересна история, да не се притесняват от камери - това е много важно. Вече правим видеокастинги и веднага си проличава що за човек стои срещу теб. Но няма рецепта - дали ще си с библиотека зад гърба си или с плакат на фолкпевица, важно е какво ни казваш и колко знаеш.

- Част сте от предаването отдавна - кои са били най-запомнящите се участници и въпроси?

- Най-запомнящи са, разбира се, тези, които стигат най-високо. Но там се стига не само с ум, а и с риск. Много умни хора са сядали на стола, но умението да рискуват ги е водило напред. И в новия сезон имаме страхотни участници, които или не рискуваха, или имаха лош късмет. Лош късмет е не да ти се падне въпрос, който не знаеш, а например да не чуеш какво ти казва жокерът по телефона. Или приятелят да е толкова убедителен в грешния отговор по телефона, че да му се довериш сляпо и да изгориш без време. Или публиката да те подведе - ако ти си я подвел преди това. Затова от този сезон изпращаме едно писмо на всеки участник с инструкции - от как да са облечени до да не бързат, да слушат и да бъдат много внимателни, като четат въпроса и отговорите. Отговорът им е пред очите и във всеки въпрос ние, като автори, вкарваме поне по един ключ. Три от отговорите са категорично неверни. Остава им само да намерят пътя до верния. Даже сме се изумявали на грешна логика, която води до верен отговор. Или пък нов път към верния отговор, за който, пишейки, не сме и подозирали.

Аз лично няма да забравя продавачът на вестници на Петте кьошета Тео, който е родом от Смолян, дошъл да учи физика, но трябвало да работи. И така 20 години в будката. Падна му се мой въпрос - какво е първото заглавие на “Шарли Ебдо” след атентата в редакцията на вестника. Тео просто мълчеше, гледаше екрана и накрая каза “Всичко е простено”. Маркирам”. Той просто мина през всички състояния, през които са минали и колегите на убитите - пред очите ни. Спечели 5000 лева с този въпрос. Тогава аз се разплаках, защото видях как Тео за първи път видя отплата на знанията и на ума си. Него няма да забравя никога.

Най-интересни за мен са въпросите, които разказват някаква история. После е как участникът разплита тази мистерия. Не е случайно, че “Беднякът милионер” стана филмова класика. Когато се случи нещо подобно, участник да отговори през своя собствен опит - тогава е симфония! Ще видите такъв участник още на Бъдни вечер.

Едно от най-важните звена - екипът, който прави въпросите

“Стани богат” е с екип като всяка друга тв програма - има режисьор, оператори, осветители, озвучители, организатори, редактори, които отговарят за кастинга, а след това и за монтажа. Монтажистът е "най-старото куче" сред колегите си”, казва главният редактор на играта Елена Чопакова.

Едно от най-важните звена е екипът "Въпроси", който има пълна автономия и собствен ръководител. "В него има няколко човека, всеки различен и ценен посвоему. По формат въпросите трябва да са от различни сфери, които са изрично посочени. Въпрос не може да се повтаря и това е една от огромните трудности при писане. Политиката ни е да не повтаряме въпрос дори от най-ниските нива, така вече 20 години, 3 телевизии. Писането е много трудно, защото може да ти хрумне нещо, което е задавано преди, да кажем, 17 години. Трябва да сверяваш и да търсиш много съвестно и коректно. Длъжни сме и да посочим 4 източника на информация за всеки въпрос след 5-о ниво - като с източниците боравим само с проверени, авторитетни сайтове. Енциклопедия "Британика" е любимият сайт на повечето автори на въпроси", обяснява още Чопакова.