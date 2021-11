Адел оглави за трети път класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Адел оглави класацията на "Билборд" за албуми за трети път в кариерата си, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Британската изпълнителка покори върха с новия си албум "30". От тавата за периода на отчитане са продадени 839 000 еквивалентни единици. Това прави "30" албума с най-високи едноседмични продажби за годината. По този показател Адел задминава рапъра Дрейк, от чийто албум "Certified Lover Boy" през първата му седмица на пазара в началото на септември бяха продадени 613 000 еквивалентни единици.

"30" е третият албум, с който Адел оглавява класацията Билборд 200, след "25" (10 седмици на първа позиция през 2015-16) и "21" (24 седмици през 2011-12).

Певицата Тейлър Суифт, която миналата седмица беше начело в класацията, е отстъпила на второ място със 159 000 продадени еквивалентни единици от албума "Red (Taylor's Version)".

Следва рапърът Дрейк с 53 000 продадени еквивалентни единици от "Certified Lover Boy".

Челната петица в класацията Билборд 200 се допълва от дуото "Силк соник" с албума "An Evening With Silk Sonic" (50 000 продадени еквивалентни единици) и кънтри певеца Морган Уолън с "Dangerous: The Double Album" (48 000 продадени еквивалентни единици).

Вторият съвместен албум "Raise the Roof" на Робърт Плант и Алисън Краус дебютира на седма позиция с малко над 40 000 продадени еквивалентни единици. Плант за девети път покорява чарта като самостоятелен изпълнител, а Краус - за пети.

Робърт Плант и Алисън Краус издадоха през 2007 г. първия си съвместен албум "Raising Sand", който дебютира на втора позиция в чарта. По-късно "Raising Sand" спечели награда "Грами" за албум на годината, припомня изданието.