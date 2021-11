Джон Батист е водещият претендент за наградите "Грами"

Джон (Джонатан) Батист - музикант от афроамерикански произход, който се изявява в различни жанрове, бендлидер и носител на "Оскар", изненадващо получи най-много номинации за водещите музикални награди "Грами".

Тридесет и пет годишният Батист беше избран да се съревновава за 11 отличия в няколко жанра, сред които джаз, ритъм енд блус, американска коренна музика. Сред номинациите му са във водещите категории за албум на годината за "We Are'' и за запис на годината за "Freedom". Явно той много е впечатлил имащите право на глас, но в България е малко известен.

Определят го като уникален артист на своето поколение, интересен пианист с елегантен стил, "възпламенил" нюйоркските сцени. Основател е на бенда "Стей хюман", избран от Стивън Колбер за постоянен в шоуто му. Джон Батист е също социално и политически ангажиран и участва в протестите след убийството на Джордж Флойд. Освен това е съдиректор на Националния музей на джаза в Харлем и организира семинари за стотици ученици и студенти.

Батист е потомствен музикант. Свири на барабани от 8-годишен, но на 12 преминава към пиано. Освен това е певец, майстор на аранжиментите, композитор - печели награда "Оскар" заедно с Трент Резнър и Атикъс Рос за оригиналната музика на анимацията "За душата". Негови са джаз композициите, които са толкова вдъхновяващи, че аниматорите използват цялостната му енергия и движенията на пръстите му при създаването на главния герой във филма.

Джон Батист свири и записва със световноизвестни музиканти - Стиви Уондър, Принс, Уили Нелсън, Лени Кравиц, Ед Шийран, Рой Харгроув. Има пет солови албума и е концертирал в повече от 40 държави, съобщи БТА.

Първият си албум Батист издава на 17 години. Дебютира със собствено шоу на 20 години в "Консертгебау" Амстердам. Завършва висшето училище за сценични изкуства "Джулиард" . През 2011 г. със "Стей хюман" издава албума "MY N.Y ", записан изцяло в метрото на Ню Йорк, като начин да установи връзка с хората. Албумът им от 2013 г. "Social Music" остава повече от месец начело на джаз класацията на "Билборд". През 2019 г. е номиниран за награда "Грами" в категорията за най-добро изпълнение на коренна музика. През 2018 г. издава дебютния си солов студиен албум "Hollywood Africans". Тази година излиза петият - "We Are". От корицата го посвещава на "мечтателите, на хората надхвърлили съвремието си, разказвачите на истории и казващите истината, които отказват да ни оставят да потънем в лудост".

Джон Батист има редица награди. Той е включен в списъка "30 под 30" на сп. "Форбс" от 2016 г. Носител е на наградата за цялостни постижения на Националния музея на джаза в Харлем. През 2020 г. получава две номинации за наградите "Грами". Неговият "Chronology of a Dream: Live at the Village Vanguard" е номиниран за най-добър съвременен инструментален албум, а "Meditations" с Кори Уонг - за най-добър ню ейдж албум. За музиката към анимацията "За душата" освен "Оскар", печели заедно с Трент Резнър и Атикъс Рос награди "Златен глобус", "Изборът на критиците", БАФТА.