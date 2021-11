Адел оглави за пета седмица класацията на "Билборд" за сингл

Хитът на Адел "Easy on Me" се върна за пета седмица начело на класацията на "Билборд" за сингли, след като излезе албумът й "30", съобщи изданието на сайта си, цитирано от БТА.

Баладата е не само най-стриймваната песен през седмицата, но и най-излъчваната по радиото. По-популярни песни на Адел в САЩ са били само "Hello" през 2015 г (10 седмици начело на класацията Хот 100) и "Rolling in the Deep" през 2011 г. (седем седмици начело на хот 100). "Someone Like You" също е била пет седмици начело на класацията за сингли на "Билборд" през 2011 г.

На второ място в класацията на "Билборд" за сингли е "Stay" на Кид Ларой и Джъстин Бийбър. Следва "Industry Baby" на Лил Нас Екс и Джак Харлоу.

Тейлър Суифт слезе на четвърто място с "All Too Well (Taylor's Version)".

Челната петица в класацията за сингли на "Билборд" допълва още една песен на Адел - "Oh My God".