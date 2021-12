Тейлър Суифт вдъхна нов живот на стари свои албуми и отново покори музикалните класации

Американската певица Тейлър Суифт вдъхна нов живот на свои албуми от 2008 г. и 2012 г., с които отново покорява световните музикални класации.

Най-актуалната продукция на изпълнителката е преиздадената в началото на ноември версия "Red(Taylor's Version)" на емблематичния й албум "Red", появил се за първи път на музикалния пазар през 2012 г. Както и преди девет години тя отново успя да се изкачи до върховете на най-престижните чартове.

Веднага след излизането на "Red (Taylor's Version)" Тейлър Суифт оглави класацията за албуми на "Билборд".

"Red (Taylor's Version)" съдържа 30 песни, като сред тях има съвместни изпълнения с Ед Шийран, Крис Стейпълтън и Фийби Бриджърс. Суифт е включила всички парчета, планирани за версията от 2012 г., но изпаднали при подбора. "За първи път ще чуете всички 30 парчета, подготвени за "Red"... А едно от тях е с продължителност от десет минути," обяви певицата. Това е "All Too Well", към което е направен и кратък филм.

Песните в преиздадената версия се придържат към оригинала в голямата си част, но гласът на Тейлър Суифт звучи различно - личи се, че вече не е тийнейджърката от Рединг, щата Пенсилвания. Това може да се чуе и в преиздадената през април версия на "Fearless", зарадвал за първи път феновете на певицата през 2008 г. От най-успешния й албум са продадени повече от седем милиона копия по целия свят.

Новият вариант "Fearless (Taylor's Version)" също пожъна сериозни успехи през пролетта и оглави чартовете. Той съдържа 26 песни, сред които 13-те оригинални парчета, бонус сингли и други шест, които са направени за оригиналния албум, но досега не са записвани и издавани. Албумът остана начело на класацията на "Билборд" цели 11 седмици, макар и непоследователни.

Защо изпълнителка от ранга на Тейлър Суифт, която е носителка на 11 награди "Грами", се впусна да преиздава свои стари албуми вместо да подготви съвсем нова продукция?

Отговорът е: заради спор за авторски права с музикалния лейбъл, с който певицата реши да прекрати отношения в края на 2018 г. Раздялата първоначално бе съвсем цивилизована, но острият конфликт избухна, след като стана ясно, че авторските права върху най-големите хитове на Тейлър Суифт са продадени на инвестиционен фонд за между 300 милиона и 400 милиона щатски долара. Тя се опита да ги откупи, но неуспешно.

"Това се случва, когато подпишеш договор на 15 години с някого, за когото думата "лоялност" очевидно е само договорна концепция. А когато този човек каже "музиката има стойност", то според него стойността й е дължима на хора, които не са участвали в създаването й", написа певицата в профила си в Тъмблър.

И Тейлър Суифт взе решение да издаде отново първите си албуми. Тя изцяло се отдаде на това, като в рамките на половин година успя да пусне новите версии на "Fearless" и "Red", поемайки пак към върховете на чартовете.

В решението на Тейлър Суифт, разбира се, има и чисто финансов интерес, коментират пред американските медии експерти от музикалния бранш. Преиздаването на творчеството на певицата е един от начините поне частично тя да си осигури приходи от излъчвания и продажби на песните и албумите, които е направила преди 2019 г. Суифт изрази надежда, че многобройните й почитатели ще слушат продукциите, съдържащи в името си "Taylor's Version", а не старите.

След "Fearless" и "Red" американската изпълнителка планира да преиздаде "Speak Now" (2010 г.), "1989" (2014 г.) и "Reputation" (2017 г.). И вероятно няма да се бави много с пускането им на пазара, след като новите версии на двата стари албума успяха отново да стигнат до челните позиции в музикалните класации.