Ще снимат тв сериал за Ал Бано, той мечтае София Лорен да изиграе майка му

Италиански продуцент подготвя тв сериал за живота на Ал Бано и вече пише сценария за него. Това разкри самият певец в интервю за в. “Кориере дела сера”. “Ако първата сцена е раждането на Албано Каризи, представям си я така – вoенно време, в една малка стая ме хранят с магарешко мляко, защото майка ми не е имала мляко. Горкичката, на 19 г. била сама, баща ми бил в нацистки лагер.” Ал Бано още не знае кой актьор би искал да види в ролята на него самия. Признава, че като млад бил страшно срамежлив и че повръщал от страх преди първия си концерт в Милано, където имало 20 000 души. Ролята на майка му Йоланда певецът мечтае да бъде изиграна от София Лорен. “Това е невъзможна мечта, въпреки че сме приятели”, казва певецът. В ролята на възрастния Ал Бано би могъл да се превъплъти самият той.

Със сигурност във филма ще стане въпрос и за Сандро, брата на Адриано Челентано, който първи надушва таланта на Албано Каризи и го привлича към клан Челентано – там навремето се лансират млади таланти. Преди да стигне дотам обаче, Ал Бано спи на строителната площадка в Милано, където работи като бояджия. “Без светлина, със свещ – това ми приличаше на генерална репетиция за погребението ми.” Дни наред сe храни само с ананаси в консерви. Стъпка по стъпка младежът Албано Каризи стига до първия си успех в музиката, който идва след три години. През 1967 г. открива концертите на “Ролинг Стоунс”. Един от най-важните моменти в живота му е срещата, пак тогава, с Ромина Пауър, дъщерята на две холивудски звезди - Линда Кристиан и Тауър Пауър.

Синът на селяни Албано Каризи няма понятие кое е това момиче с минипола – първото, което вижда в живота си.

Малко по-късно двамата се женят и Ромина отива да живее в селско имение в Челино Сан Марко, област Пулия. Известни италианци пишат за Ал Бано, че е заключил Ромина сред кокошки, заради което той решава да ги съди. Впоследствие се отказва и вместо това наема адвоката им, за да заведе дело срещу Майкъл Джексън за плагиатство, тъй като неговата Will You Be There е същата като неговата Cigni Di Balaka. После обаче се споразумява с американците - Ал Бано се съгласява да се откаже от обезщетение, а Майкъл Джексън - да пее с него за благотворителност на “Арена ди Верона”. Точно тогава идват обвиненията за педофилия срещу Майкъл и всичко пропада.

Избухва и друга “бомба” в живота на певеца – на 31 декември 1993 г. изчезва безследно в Ню Орлиънс Иления, голямата дъщеря на Ал Бано и Ромина Пауър. И до днес не е ясно какво точно се случва с 23-годишното русокосо момиче. “Говорих с двама души, на които пред река Мисисипи казала, че “принадлежи на водата”. На същото това място, но по-късно Ал Бано “вижда” дъщеря си и разбира, че се е хвърлила в реката. “През последната година тя се беше променила, беше отишла да пише книга за бездомните в Белиз.” И до днес обаче Ромина Пауър е убедена, че дъщеря ѝ е била дрогирана и отвлечена. “Винаги ще продължа да те търся”, каза тези дни в тв интервю Ромина за Иления, която днес би била 51-годишна.

Кризата в отношенията между Ал Бано и Ромина започва през 1990 г. Тя е уморена и от турнетата, и от гласа на Ал Бано. “На сцената ми казваше, че ѝ пукам тъпанчетата на ушите.” Американката променя личността и характера си. Двамата се разделят с много скандали и с много пари по адвокати. По-късно Ал Бано започва връзка с 29 г. по-младата от него Лоредана Лечизо, и тя от Пулия, която му ражда Албано-младши и Ясмин. С Лоредана певецът се събира и разделя няколко пъти. През последните години той преживя инфаркт, тумор, исхемия и едем на гласните струни. Въпреки всичко това днес Ал Бано се чувства в прекрасна форма и пее по концерти. Звездата мечтае финалът на сериала да бъде триумфалното му завръщане на фестивала в Сан Ремо.