Музикалният театър кани на празничен концерт с бродуейска класика

В навечерието на най-светлия празник Музикалният театър в София кани зрителите на своя традиционен Коледно - новогодишен спектакъл, който всяка година се играе с голям успех. Изданията са три - на 18, 19 и 23 декември, с начало 19 часа, като неделният спектакъл е от 17 часа, съобщиха от театъра.

На празничния концерт-спектакъл ще звучат популярни откъси от мюзикълите "Клетниците", "Парижката света Богородица", "Красавицата и звярът", "Мамма миа" и други произведения от бродуейската класика. Солистите, хорът, балетът и оркестърът на Музикалния театър ще потопят зрителите в магическата атмосфера на Коледа с любимите евъргрийни: "O Holly Night", "Jingle Bells", "White Christmas", "All I want for Christmas". Сред изненадите за зрителите са истинско светлинно шоу и завладяващи магически номера, разказват от екипа.

За четвърта година един и същ творчески състав стои зад любимия на публиката Коледно-новогодишен спектакъл в Музикалния театър. Това са режисьорът Явор Радованов, диригентът Людмил Горчев, хореографът и примабалерина Йоанна Стоянова. Сценограф е Пеньо Пирозов. Художници на пищните костюми са Цветанка Петкова-Стойнева и Евгения Раева.

"Верни на своето амплоа, ние отново ще изненадаме публиката с много нови и интересни музикални преживявания. Надяваме се, в навечерието на най- светлите празници, да подарим едно невероятно изживяване на нашите зрителите", с тези думи режисьорът на спектакъла Явор Радованов кани публиката.