Дженифър Хъдсън записа кавър на коледна песен на Дарлийн Лав (Видео)

Дженифър Хъдсън записа кавър на коледна песен, съобщи ЮПИ, цитирана от БТА. Певицата и актриса, която е на 40 години, пусна кавър на песента "Christmas (Baby Please Come Home)" на Дарлийн Лав.

"Моят коледен подарък за #Teamjhud! От моето сърце за вашите! Надявам се да добавите песента към любимия си празничен плейлист, докато се наслаждавате на празничния сезон с любимите си хора", написа Хъдсън в Инстаграм. "Не е тайна, че Коледа е любимото време от годината за мен и едно от нещата, които обичам най-много, е празничната музика", каза Хъдсън за списание "Пийпъл".

Преди Хъдсън е записвала ремикс на "Oh Santa!" на Марая Кери с Керии Ариана Гранде и версии на "Do You Hear What I Hear?" и "How Great Thou Art" с Пентатоникс.