"Наследници" с най-много номинации за "Златен глобус" в телевизионните категории

Драмата "Наследници" води по номинации за наградите "Златен глобус" в телевизионните категории, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс, предаде БТА.

Продукцията на HBO ще се съревновава за пет отличия, сред които за най-добра телевизионна драма. Останалите номинирани сериали в категорията са "Люпен", "Поза", "Сутрешното шоу" и "Игра на калмари".

С номинации за най-добра телевизионна комедия или мюзикъл са "Велика", "Хитрини" ("Hacks"), "Само убийци в сградата" (Only Murders in the Building), "Кучета за резервация" (Reservation Dogs) и Тед Ласо.

Номинираните продукции в категорията за най-добър лимитиран сериал, антология или телевизионен филм са "Абстиненция", "Американска криминална история: Импийчмънт", "Прислужница", "Мер от Ийсттаун" и

"Подземната железница".

Претендентките за приза за най-добра актриса в телевизионна драма са Узо Адуба за "Психотерапия", Дженифър Анистън за "Сутрешното шоу", Кристин Барански за "Добрата битка", Елизабет Мос за "Историята на прислужницата" и Ем Джей Родригес за "Поза".

Носителят на наградата за най-добър актьор в телевизионна драма ще бъде избран измежду Брайън Кокс за "Наследници", Ли Джун-дже за "Игра на калмари", Били Портър за "Поза", Джеръми Стронг за "Наследници" и Омар Си за "Люпен".

С номинации за най-добра актриса в телевизионна комедия или мюзикъл са Хана Айнбиндър за "Хитрини", Ел Фанинг за "Велика", Иса Рей за "Несигурни", Трейси Елис Рос за "Чернеещ" и Джийн Смарт за "Хитрини".

В категорията за най-добър актьор в телевизионна комедия или мюзикъл са номинирани Антъни Андерсън за "Чернеещ", Никълъс Холт за "Велика", Стив Мартин за "Само убийци в сградата", Мартин Шорт за "Само убийци в сградата" и Джейсън Съдейкис за "Тед Ласо".

Отличието за най-добра актриса в лимитиран сериал, антология или телевизионен филм ще си оспорват Джесика Частейн за "Сцени от един семеен живот", Синтия Ериво за "Геният: Арета", Елизабет Олсън за "УандаВижън", Маргарет Куоли за "Прислужница" и Кейт Уинслет за "Мер от Ийсттаун".

С номинации за най-добър актьор в лимитиран сериал или телевизионен филм са Пол Бетани за "УандаВижън", Оскар Айзък за "Сцени от един семеен живот", Майкъл Кийтън за "Абстиненция", Юън Макгрегър за "Холстън" и Тахар Рахим за "Змията".

Номинираните за най-добра актриса в поддържаща роля в телевизионна поредица са Дженифър Кулидж за "Белият лотус", Кейтлин Девър за "Абстиненция", Анди Макдауъл за "Прислужница", Сара Снук за "Наследници" и Хана Уодингам за "Тед Ласо".

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля в телевизионна поредица са номинирани Били Кръдъп за "Сутрешното шоу", Киърън Кълкин за "Наследници", Марк Дюплас за "Сутрешното шоу", Брет Голдстийн за "Тед Ласо" и О Йон-су за "Игра на калмари".

Наградите "Златен глобус" ще бъдат раздадени за 79-и път на 9 януари. Заради скандалите, разтърсили Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, която ги присъжда, и след отказа на телевизия Ен Би Си да излъчи шоуто, остава неясно в какъв формат ще бъде церемонията по връчването им.