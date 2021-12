Певицата Адел запази челната си позиция в британската класация за албуми

Певицата Адел отново е на челна позиция в британската класация за албуми, съобщи БТА, позовавайки се на сайта на официалната компания, която след продажбите и съставя чартовете.

Адел запазва първенството си за четвърта поредна седмица с новата си тава "30". Само един албум тази година е прекарал по-дълго начело - "Sour" на Оливия Родриго, който се задържа на върха пет седмици, но не последователни.

Второ място в класацията заема певецът и автор на песни Ед Шийран с "=" ("Equals"), следван от шведската група АББА с "Voyage".

Челната петица в албумния чарт се допълва от Пол Уелър с "An Orchestrated Songbook" и Майкъл Бубле с "Christmas".

Елтън Джон и Ед Шийран за втора поредна седмица са начело в британската класацията за сингли.

Джон и Шийран запазват първенството си със сингъла "Merry Christmas" в разгара на най-голямата и вълнуваща надпревара за челното място в чарта - коледната.

Челната петица в класацията се допълва от Адел с "Easy On Me", "Уам!" с "Last Christmas", Марая Кери с "All I Want For Christmas Is You" и Гейл с "ABCDEFU".