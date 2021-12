Адел и Ед Шийран получиха по четири номинации за наградите БРИТ

Певицата Адел, певецът и автор на песни Ед Шийран, рапърът Дейв и рапърката Литъл Симз водят по номинации за британските музикални награди БРИТ с по четири на брой, предаде Ройтерс.

И четиримата са номинирани в полово неутралната категорията за изпълнител на годината заедно със Сам Фендър. Същите петима артисти са с номинации и в категорията за албум на годината. Адел ще се съревновава с новата си тава "30", Дейв - с "We're All Alone In This Together", Ед Шийран с "=" ("Equals"), Литъл Симз със "Sometimes I Might Be Introvert" и Сам Фендър със "Seventeen Going Under"., предаде БТА.

С по две номинации в международните категории са Били Айлиш, Доджа Кет, Лил Нас Екс, Оливия Родриго и италианската група "Монескин", която спечели тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровизия".

Миналия месец организаторите на наградите БРИТ съобщиха, че преминават към полово неутрални категории. Въведени бяха и четири жанрови категории, победителите в които ще се избират от публиката.

Адел и Ед Шийран ще се съревновават в категорията за поп/ритъм енд блус, а Дейв и Литъл Симз - съответно в категорията за хип-хоп/грайм/рап.

С номинации за най-добра британска група са "Колдплей", "Ди-Блок Юръп", "Литъл микс", "Лондон грамар" и "Улф Алис", а за най-добра международна група - АББА, Би Ти Ес, "Монескин", "Силк соник" и "Уор он дръгс".

В категорията най-добър международен изпълнител са номинирани Били Айлиш, Доджа Кет, Лил Нас Екс, Оливия Родриго и Тейлър Суифт.

Холи Хъмбърстоун е предварително оповестеният носител на приза "Изгряваща звезда", с който преди са удостоявани изпълнители като Адел и Сам Смит.

Церемонията за наградите БРИТ ще се състои на 8 февруари 2022 г. в лондонската зала "O2 Арина". Водещи на шоуто ще бъдат Мая Джама, Мо Гилиган и Клара Амфо