Ринго Стар с нова книга за "Бийтълс"

Бившият бийтъл Ринго Стар ще издаде нова книга, озаглавена "Lifted", пише в. "Дейли мейл".

Книгата включва стотици снимки, които ще отведат читателя във времето на "Бийтълс", както и неразказвани досега истории.

Ринго Стар споделя, че в условията на локдаун е намерил време да се задълбочи във фотографиите и да се отдаде на спомени.

Над проекта Стар е работил съвместно с писателя и телевизионен сценарист и продуцент Дейвид Уайлд, предава БТА.

Книгата "Lifted: Fab Images and Memories in My Life with the Beatles from Across the Universe" ще излезе на 14 февруари 2022 г. Средствата от продажбата й ще бъдат насочени към благотворителната фондация "Лотус", която подкрепя и промотира дейността на организации, фокусирани върху злоупотребата с вещества, мозъчните тумори, рака, малтретирането на жени и деца, бездомните и животните в нужда.

Ринго Стар вече е издал няколко книги, сред които "Postcards from the Boys", "Another Day In The Life", "Ringo Rocks: 30 Years of the All Starrs".