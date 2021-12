Марая Кери печели по 750 000 паунда около всяка Коледа

Популярният коледен хит на Марая Кери "All I Want for Christmas Is You" носи на певицата всеки декември между 450 000 и 750 000 паунда. Това разкрива уебпорталът Celebrity Net Worth, който е специализиран в събирането на данни за финансовите приходи на известни личности.

Според "Индипендънт" певицата печели около 380 000 паунда всяка година от "All I Want for Christmas" само в Обединеното кралство.

Но тези цифри са приблизителни, тъй като PRS for Music (Дружество за правата на изпълнителите в САЩ) не разкрива точните суми, за да защити личните данни на своите клиенти, включително и тези на Марая Кери.

"All I Want for Christmas Is You" е една от най-популярните празнични песни на всички времена. Тази година хитът ще навърши 27 години. За това време е продаден в повече от 16 милиона копия и неведнъж е оглавявал класациите.

В САЩ например коледният сингъл на Кери е оглавявал класацията Billboard Hot 100 три пъти. Но това се е случвало само преди новогодишните празници.