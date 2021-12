Марая Кери запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

Певицата Марая Кери запази първенството си в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Кери отново е начело с коледния си хит "All I Want for Christmas Is You", с който седмиците й на върха стават общо седем.

За първи път парчето, издадено през 1994 г., влиза в Топ 10 на чарта на "Билборд" за сингли през декември 2017 г. Две години по-късно, през декември 2019 г., песента от албума "Merry Christmas" на Марая Кери

се изкачва до първата позиция, която запазва в продължение на три седмици. През 2020 г. "All I Want for Christmas is You" отново се позиционира на върха в класацията Хот 100 за сингли, запазвайки първенството си две седмици.

Коледният хит на Марая Кери се завърна начело в чарта миналата седмица.

Запазвайки първенството с емблематичната си песен, Кери отбелязва рекордна 86-а седмица на върха в класацията на "Билборд" за сингли.

"All I Want for Christmas is You" е 19-ият хит на Марая Кери, покорил челната позиция. По този показател Кери е първенец сред самостоятелните изпълнители. Рекордът се държи от "Бийтълс" с 20 хита, оглавявали чарта.

Втората позиция в класацията Хот 10 остава непроменена спрямо предходната седмица и също се заема от коледен хит - "Rockin Around the Christmas Tree" от 1958 г. на Бренда Лий.

Доминацията на коледните хитове продължава с третото и четвъртото място, заети съответно от "Jingle Bell Rock" от 1957 г. на Боби Хелмс и "А Holy Jolly Christmas" от 1964 г. на Бърл Айвс.

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли се допълва от певицата Адел с "Easy on Me". Миналата седмица песента се класира на трета позиция след седем непоследователни седмици на върха.