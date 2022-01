Почина легендарният певец Мийт Лоуф (Видео)

Легендарният певец Мийт Лоуф почина на 74-годишна възраст, съобщават световните медии. Музикантът е издъхнал през нощта, като причината за смъртта му все още не е обявена.

Мийт Лоуф е артистичният псевдоним на Марвин Лий Ади. Той е роден в Далас на 27 септември 1947 г. Хитовете, които му носят световна слава, са I Would Do Anything for Love и Bat Out of Hell. Албумът, носещ заглавието на втория сингъл, е в топ 35 на най-продаваните в САЩ за всички времена (14 млн. копия).