Адел бие собствените си рекорди в класацията на "Билборд" за сингли

Певицата Адел отново е начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Запазвайки първенството си с хита "Easy on Me", изпълнителката отбелязва десета непоследователна седмица на върха в чарта. Така Адел изравнява предишното си най-добро постижение от 2015-16 г. Тогава британката прекара десет седмици на първо място в Хот 100 с хитовото си парче "Hello", предаде БТА.

"Easy on Me" става 41-ият сингъл в 63-годишната история на класацията, прекарал 10 или повече седмици на върха й.

Втората позиция в чарта заема песента "We Don't Talk About Bruno" от саундтрака към анимацията "Енканто" на "Дисни". Миналата седмица сингълът беше на четвърто място. "We Don't Talk About Bruno" става едва второто парче от анимация на "Дисни", достигнало челните две позиции в класацията Хот 100.

Още една песен от саундтрака към "Енканто", "Surface Pressure", попада в Топ 10, позиционирайки се на десетото място.

Третата позиция в чарта остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от групата "Глас енимълс" с "Heat Waves".

Челната петица в класацията за сингли Хот 100 на "Билборд" се допълва от Кид Ларой и Джъстин Бийбър със "Stay" и Кодак Блек със "Super Gremlin"