В нов филм актрисата Евън Рейчъл Ууд обвинява Мерилин Менсън в изнасилване

Американската актриса Евън Рейчъл Ууд обвинява рокаджията , че я е изнасилил, възползвайки се от снимките на един от музикалните си клипове, предаде Франс прес.

Евън Рейчъл Ууд, известна с ролите си в сериала "Западен свят" и във филма "Тринайсет", формулира обвиненията си в документалния филм на HBO "Phoenix Rising", представен на кинофестивала "Сънданс", който се провежда във виртуален формат, предаде БТА.

В продукцията, която показва борбата за увеличаване на давността за сексуални престъпления, за да имат възможността жертвите да получат правосъдие, актрисата се връща към снимките през 2007 г. на музикалния видеоклип към парчето "Heart-Shaped Glasses" на Мерилин Менсън, който по това време е неин партньор.

"Бяхме говорили за симулирана секс сцена. Но когато камерите започнаха да снимат, той реално проникна в мен. Никога не съм се съгласявала с това", разказва актрисата.

Евън Рейчъл Ууд започва да се среща с Мерилин Менсън, истинското име на когото е Брайън Уорнър, през 2006 г., когато е на 18-годишна възраст. Певецът по това време е на 37.

"Бях принудена да извършва сексуален акт с комерсиална цел под фалшив предлог. Бях изнасилена пред камера", настоява актрисата.

По думите й по време на сексуалната агресия екипът е бил изключително смутен и никой не е знаел какво да направи", допълва тя.

Според документалния филм Мерилин Менсън след това е упражнил натиск над младата жена да увери репортерите, че по време на снимките не е имало реална секс сцена.

Режисьор на документалната продукция от две части "Phoenix Rising" е номинираната за "Оскар" Ейми Бърг, която е автор на филма за Джанис Джоплин "Джанис: Малкото момиче е тъжно".

Евън Рейчъл Ууд имаше връзка с Мерилин Менсън от 2006 до 2010 г. След раздялата им актрисата стана активен защитник на жертвите на домашно насилие, използвайки собствената си история.

През февруари 2021 г. актрисата обвини публично музиканта в години на тормоз. Менсън отрече обвиненията, но през следващите месеци към Ууд се присъединиха още няколко жени, които също заведоха дела срещу рокаджията. По време на скандала Мерилин Менсън загуби договора си с лейбъла си и няколко филмови роли, а в края на годината бяха извършени обиски в дома му.

На тазгодишното издание на кинофестивала "Сънданс" отново не липсват документалните филми, посветени на музиката, които възкресяват изгубени музикални епохи, отбелязва Асошиейтед прес.

Може ли една музикална сцена все още да се развива по начина, по който грънджът през 90-те в Сиатъл или хип-хопът в Бронкс през 70-те години на миналия век? Или дигиталното преобразяване на музиката е направило подобни географски експлозии остарели?

Този въпрос витае над документалния филм "Meet Me in the Bathroom", представен на кинофестивала "Сънданс". Продукцията, режисирана от Дилън Саутърн и Уил Лавлейс, се явява своеобразна капсула на времето от началото на века в Ню Йорк, когато групи като "Йе, йе, йе", "Ти Ви он дъ Рейдио", "Строукс", "Интерпол" и "Ел Си Ди Саундсистъм" превръщат града, и в частност Бруклин, в едно от последните лесно разпознаваеми огнища на рок музиката.

Филмите се различават значително по тематика и стил, но всеки от тях възкресява музикално минало, което се усеща като твърде отдалечено от настоящето.

Първата част на документалната лента "jeen-yuhs", представена на "Сънданс" преди дебюта й следващия месец по Нетфликс, разкрива моменти от младостта на все още неизвестния Кание Уест. Филмът е за ранните разочарования на изпълнителя по времето, когато е съсредоточил усилията си от млад продуцент да стане рапър. Кание Уест споделя и моменти на нежност с вече покойната си майка Донда.

Подобна майчина близост никога не е съществувала за певицата Шинейд О'Конър, която говори за тормоза, упражняван от собствената й майка, във филма "Nothing Compares" на Катрин Фъргюсън.

Сред музикалните документални филм на "Сънданс" е и "Sirens" на Рита Багдади - завладяващ портрет на женска ливанска траш метъл група.