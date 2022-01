Джъстин Бийбър и Оливия Родриго водят номинациите за наградите айХарт Рейдио

Канадският певец Джъстин Бийбър води по номинации за музикалните награди на айХарт Рейдио благодарение на двата си големи миналогодишни хита, плод на сътрудничества - "Peaches" с Даниъл Сизър и Гивион и "Stay" с Кид Ларой, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Бийбър е с девет номинации за отличията, следван от певицата Оливия Родриго. Тийн сензацията ще се съревновава за осем награди със сингли от дебютния си албум "Drivers License".

Доджа Кет и Гивион са с по седем номинации за призовете, които ще бъдат раздадени на 22 март в "Шрайн одиториъм" в Лос Анджелис.

Музикалните награди на айХарт Рейдио отличават най-слушаните изпълнители за годината, а почитателите могат да гласуват в няколко категории, сред които за най-добра фенска армия, най-добър текст, най-добър кавър, най-добър музикален видеоклип.

И двете парчета на Джъстин Бийбър са номинирани за песен на годината. В категорията със свои песни ще се съревновават също Оливия Родриго, Адел, Ед Шийран, "Силк соник", Дуа Липа, Лил Нас Екс, Ариана Гранде и Доджа Кет в сътрудничество със Сиза.

Родриго е с номинация и за изпълнителка на годината заедно с Ариана Гранде, Доджа Кет, Дуа Липа и Тейлър Суифт.

Две от номинациите на Доджа Кет са в категорията за най-добро музикално сътрудничество - за "Kiss Me More" със Сиза и "Best Friend" със Соуити.

Гивион, Оливия Родриго, Кид Ларой, "Монескин" и певицата Тейт Макрей са номинирани в категорията за най-добър нов поп изпълнител.