Лайънъл Ричи отмени европейското си турне заради COVID

Лайънъл Ричи отмени европейското си турне през лятото заради Ковид-19, съобщи Ройтерс.

"Тъй като Ковид-19 и вариантите му продължават да се отразяват на живота по света, реших да отложа турнето си в Европа през лятото. Най-важно за мен е здравето на феновете ми, групата и екипа ми" - написа певецът в Туитър. Той обеща да изнесе концертите, когато това е безопасно, предава БТА.

Певецът, който е вече на 72 години, има насрочени концерти в Лас Вегас и Ню Орлиънс през следващите седмици.

Лайънъл Ричи е известен с многобройните си хитове, сред които "All Night Long", "Endless Love", "Lady", "Penny Lover", "Truly", "Stuck on You". Той е и съавтор на популярната песен "We Are the World" заедно с Майкъл Джексън.

Преди звездната си самостоятелна кариера Лайънъл Ричи е сред основателите на фънк и соул групата "Комодорс", пожънала успехи през 70-те години на миналия век.