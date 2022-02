Дъщерята и внукът на Боб Марли откриха изложба, посветена на реге изпълнителя

Дъщерята и внукът на Боб Марли откриха изложба в Лондон, посветена на живота на покойния реге музикант, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Експозицията е в галерията "Саачи" и ще бъде отворена в следващите десет седмици, след което ще бъде показана и в други градове.

В изложбата са включени предмети, снимки и лични вещи на Боб Марли. Показан е оригиналният ръкописен текст на песента "Turn Your Lights Down Low", както и обувки, които реге изпълнителят носи през 70-те години.

Роденият през 1945 г. Боб Марли се превърна в световна суперзвезда с хитове като "No Woman, No Cry", "One Love" и "I Shot the Sheriff". Той почина от рак на 36-годишна възраст през 1981 г.

Дъщерята на Марли Седела, която е помагала за подреждането на изложбата, каза, че е доволна от интерактивността й, особено в стаята, посветена на спортните интереси на баща й.

"Наистина красиви снимки на татко, който играе футбол", казва тя. "Предизвиква много чувства. Това беше целта и мисля, че я постигнахме".

Седела използва визитата си в Лондон, за да посети дома на баща си от 70-те години в Челси, където той е отсядал по време на записи на песните си. "Никога не бях ходила там досега", сподели тя. "Татко живееше на това място...И мога да разбера защо - паркът е точно през улицата, така че той е можел да играе футбол" и след това да се върне към музиката.

Внукът на Марли, 18-годишният Сайян, предполага, че Лондон трябва да е бил специален за реге звездата, тъй като е избягал точно там след опита за убийството му. "Чувствам се, все едно всяка година научавам по нещо ново за него", споделя младежът пред Ройтерс