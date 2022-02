Новата БГ звезда в Холивуд Галина Славова: Учих фарси на снимачната площадка

Бог ме спаси, затова всеки ден изживявам приключението

живот, казва актрисата, която продуцира и

играе във филм за смъртоносния

наркотик фентанил

Галина Славова е новата актуална българска звезда в Холивуд. Тя изпълнява главната роля и е съпродуцент на най-новия филм Fetty, който все още се снима в Лос Анджелис.

Трима агенти в Калифорния и Невада се грижат за ангажиментите на българката, която е космополит и говори свободно 6 езика. Освен във филми и сериали Галина често се снима и в реклами на големи казина в Лас Вегас. Софиянката владее бойни изкуства професионално. От няколко години е прекратила активна спортна кариера по джудо, но кимоното и черният ѝ колан винаги се возят в багажника ѝ. Не се знае кога може да ги облече набързо пак в този несигурен свят.

Въпреки натоварените снимачни дни Галя, както я наричат близките, отдели време, за да разкаже за новата си роля първо пред “24 часа”.

- Галя, лесно ли се отварят врати пред хубава жена като вас в шоубизнеса?

- Да, вярно е, че е по-лесно, но когато се отвори вратата, трябва и да знаеш какво да кажеш, когато влезеш вътре. Трябва да имаш интелект, качества и възпитание.

- Каква е вашата роля в новия филм Fetty?

- Аз играя Елена Иванова, шефката на организация, която разпространява много по-смъртоносната от хероин дрога фентанил. Жаргонът на този синтетичен наркотик в САЩ е fetty, откъдето идва и заглавието на филма. Моята героиня Елена има нерадостна съдба в края на филма. За беда един от нейните клиенти умира от свръхдоза. Неговият брат се оказва бивш агент на Мосад и чрез корумпиран полицай успява да стигне до Елена Иванова и да ѝ стъжни живота.

И друг българин

участва - нашият

голям шампион

по таекуондо

Антон Касабов,

той играе моят съпруг във филма.

- Как се роди идеята за толкова необичаен сюжет?

- Самият факт, че само за 2020 и 2021 г. в САЩ от свръхдоза фентанил са умрели 80 хил. души на възраст между 18 и 45 години. Заедно със сценариста и режисьор Роб Кобърт решихме да заснемем филм, който да покаже алчността на хората, които търгуват с фентанил, погубвайки хиляди човешки животи.

- Във филма, който представихте в Ел Ей преди няколко дни - Silent Pandemic - вие играете жертва на домашно насилие. Вие самата подлагана ли сте на тормоз в реалния живот?

- Този късометражен филм беше невероятно емоционален за заснемане. Изиграх двойна роля на афганистанка, затова трябваше да уча фарси на снимачната площадка, и психопат убиец на българска любовница. Моята героиня Зейнаб е била изложена на домашно насилие като дете и е станала свидетел на убийството на майка си от баща си, а сега малтретира гаджето си, след като мигрира в Съединените щати.

За разлика от филма аз имам прекрасен живот и насилието никога не е било част от него. Като всеки нормален човек съм преживяла любовно разочарование, което по никакъв начин не е свързано с насилие. Тази роля ми беше толкова на сърце, защото преди това бях доброволка в приюта за жени, жертви на домашно насилие. Там наистина видях тяхната болка в очите и това много ми помогна да изиграя ролята на Зейнаб.

- Плаши ли ви с нещо Холивуд? Хиляди хора от цял свят се пробват, но малцина успяват. Вие на какво разчитате, кое е вашето тайно оръжие?

- С какво да ме плаши? Който се страхува от вълци, да не ходи в гората! Холивуд е уникално място с много талантливи хора от цял свят. Аз разчитам на таланта, който развих с годините,

дисциплината

като спортист

много ми помага

и не на последно място любовта към киното.

- Обиколихте света, живяхте на различни места, но къде се чувствате най-уютно?

- Да, светът е мой дом. Живях в Пуерто Рико, Маями, а сега в Ел Ей. Най-уютно се чувствам, където е топло, слънчево и има готини хора!

- И мотор ли карате?

- Управлявах и самолет в Пуерто Рико, което много ми хареса. Скоро ще взема книжката си за мотор, но засега имам само много модерна каска! (Смее се.)

- Как научихте толкова много езици?

- Още от малко дете имах влечение към езиците и сестра ми ми припомни как сама съм учила езици с уокмен. Говоря шест езика - български, английски, испански, руски, македонски и сръбски. Също малко италиански и френски, но не пълно. Владеенето на повече езици много ми помага в живота.

- Толкова неща умеете - от джудо до актьорство, моделство, езици, че се чудя каква искахте да станете, когато бяхте малка?

- Моята мечта беше да бъда професионален спортист по джудо. Баща ми ме заведе в залата, когато бях на 6, и за мен беше като любов от пръв поглед. Тренирам карате и имам жълт колан, хандбал, спринтьорка, плуване, но любовта към джудото с друг спорт не мога да сравнявам. В сърцето ми е завинаги, но след като претърпях катастрофа, животът ми пое в много различна посока. Както се казва, всяко зло за добро, защото пред мен се откриха много неочаквани пътища и приключения.

- Кога се случи?

- Катастрофата беше много тежка преди около 22 години. Стана между София и Стара Загора. Аз бях пътничка. Ударили сме се с много висока скорост в едно дърво (нямам много спомени, защото бях заспала), но

съм изхвърчала

през предното

стъкло и попадам

в снежна дупка

някъде край пътя. Намерили са ме след дълги часове търсене. Била съм в кома. Много време отне да се възстановя, почти една година… Живея втори живот със сигурност, но Господ е имал желание да ме запази! Лежах на легло 3 месеца без телевизия и шум и трудно вървях, но с помощта на моето любимо семейство и докторите се възстанових и лека-полека проходих отново. Затова сега страх от живота и проблеми не съществуват при мен. Всичко е възможно и се постига, ако сме здрави!

- Извинете, че ви върнах към този лош спомен. Филмите, в които играете, са със силна социална насоченост. За каква кауза бихте се застъпили?

- Честно казано, бих станала треньор по самозащита на жени. Доброволец. Бих им водила тренировките безплатно. Това е кауза - да работя върху тяхното самочувствие и базисните умения за самозащита. Даже имам предложение да работя като треньор по самозащита в една нова зала в Калабасас, Калифорния, но казах, че бих го правила само безплатно.

- Какво символизира татуировката ви Feеl the fear and do it anyway (от англ. - “Почувствай страха и го направи така или иначе”)?

- Тази татуировка ми напомня всеки ден, че животът трябва да се живее с пълна сила и без страх.

- Разбрах, че си пишете на един лист какво трябва да свършите. Има ли нещо, което е трудно да се осъществи?

- Винаги съм била по приключенията и списъкът ми е много дълъг. Само да съм жива и здрава, ще изживея всяко едно приключение от този лист. Да ти кажа нещо откровено: понякога си плача без причина, но плача от кеф, защото ми е готино, че обичам и съм силно обичана от моите най-близки хора. И така си рева и си се смея от кеф. Готино ми е на душата!

- Пожелавам ви все така да ви е готино на душата, Галя! И последно: какво много ви се иска да направите в Ел Ей?

- Да изпия една малка ракия!