Мюзикълът "Цар Лъв" за пръв път на сцена в България

Мюзикълът „Цар Лъв“ ще бъде представен за пръв път в България на сцената на Зала 1 на НДК на 11 април. Спектакълът е на Държавна опера Варна и в него участват Виктор Ибришимов, Борислав Веженов, Лилия Илиева, Димитър Ялнъзов, Христина Джурова и др. В ролите на малките Симба и Нара ще влязат Максим Ялнъзов и Бриана Петрова.

„Цар Лъв“ (The Lion King) е първият анимационен филм на Дисни, създаден по оригинална история (1994), вдъхновена от библейските разкази за Йосиф и Моисей. Песните на Елтън Джон и текстописеца Тим Райс, с оригинална музика на Ханс Цимер: "I Just Can't Wait to Be King", „Circle of Life“, „Hakuna Matata“, „Can You Feel The Love Tonight“ печелят две награди „Оскар“ и един „Златен глобус“. Едноименният мюзикъл прави своята световна премиера в Лондон през октомври 1999 г.

Сюжетът разказва за Симба - младия лъв, който трябва да наследи баща си, Муфаса, като цар на Лъвските земи. Но убийството на Муфаса от чичо му Скар обърква предначертания ход на събитията и въвлича Симба в много премеждия, докато след години борба доброто побеждава, Симба защитава полагаемото му се място и животът се завръща в обичайната си посока.