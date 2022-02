След Мария Бакалова и Мартин Христов от Сатирата с номинация за наградите БАФТА

Година след като Мария Бакалова бе номинирана за наградите БАФТА с ролята си в "Борат 2", още един българин - Мартин Христов, е оценен от Британската академия за филмово и телевизионно изкуство.

Актьорът от трупата на Сатиричния театър "Алеко Константинов" е с главна роля в британски късометражен филм, който получи номинация за престижните призове. Лентата Three Meetings of the Extraordinary Committee ("Три заседания на чрезвичайния комитет") разказва чрез метафори за Брекзит, а събитията се развиват в измислена държава, доста наподобяваща балканските страни.

Късометражният филм е черно-бял и е заснет само за два дни в село, близо до Перник. Актьорският състав в него е изцяло български. Освен Мартин Христов пред камерите застават още Стефан Къшев, Иван Несторов, Валентин Гошев и Васил Драганов.

"Получих ролята след кастинг, в който участвах през 2019 г. Филмът е дело на британски режисьори, известни като тандема Джоунс. Снимаха го заедно с B2Y, част от "Ню Бояна филм студиос", разказва Мартин Христов.

Освен номинацията за БАФТА, филмът е спечелил награди от международни фестивали в Москва, Сан Хосе и др. А актьор, който е бил в едно от журитата, коментирал, че постиженията на филма се дължат изцяло на актьорския състав, което е голямо признание за екипа.

Церемонията по връчване на наградите БАФТА ще се състои на 13 март в Лондон.