„Цар Лъв“ – най-касовият мюзикъл през последните 20 години, ще бъде представен в София на 11 април

“Цар Лъв“ (The Lion King), който безапелационно оглави класациите за любим мюзикъл на всички поколения, ще завладее сцената на Зала 1 на НДК на 11 април.

„Цар Лъв“ (The Lion King) е първият анимационен филм на Дисни, създаден по оригинална история (1994), вдъхновена от библейските разкази за Йосиф и Моисей, както и от „Хамлет“ на Шекспир. Песните на Елтън Джон и текстописеца Тим Райс, с оригинална музика на Ханс Цимер: "I Just Can't Wait to Be King", „Circle of Life“, „Hakuna Matata“, „Can You Feel The Love Tonight“ и други, покоряват сърцата на зрителите и спечелват две награди „Оскар“ и един „Златен глобус“. Едноименният мюзикъл прави своята световна премиера в Лондон през октомври 1999 и оттогава освен че триумфира на световната цена, носи шесткратно повече приходи от анимационния филм.

Сюжетът разказва за Симба (лъв, от суахили) - младия лъв, който трябва да наследи баща си, Муфаса, като цар на Лъвските земи. Но убийството на Муфаса от чичо му Скар обърква предначертания ход на събитията и въвлича Симба в много премеждия, докато след години борба доброто побеждава, Симба защитава полагаемото му се място и животът се завръща в обичайната си посока.

Повече от 20 години „Цар Лъв“ привлича публиката в целия свят, което показва, че всички ние имаме нужда от красиви и добре разказани приказки за кръговрата на живота. Във всеки един човек живее и доброто и злото, и само ние решаваме кое от тях ще управлява.

На 11 април ще станем свидетели на невероятно зрелище за сетивата, обединило в завиден синхрон всички елементи на хитовия мюзикъл – от музиката, сценографията, костюмите, хореографията, сценичните боеве и 3D мапинга до зашеметяващите изпълнения на артистите от сферата на всички сценични изкуства.

Мюзикълът „Цар Лъв“ оживява за пръв път на професионална сцена в България в мащабната продукция на Държавна опера Варна, с оркестрация на Данко Йорданов и именити творци в постановъчния екип: режисьор - Петко Бонев, диригент - Страцимир Павлов, сценичен дизайн и костюми - Ася Стоименова, сценично движение и пластика - Анна Пампулова, сценични бойни пластики - Николай Градинар – Дериволков,3D мапинг - Лора Руневска, превод - Лилия Бонева.

В състава на артистите от различни поколения, избрани след труден кастинг в два тура, се открояват изпълнителите на малките Симба и Нара - Максим Ялнъзов и Бриана Петрова. В главните роли ще гледаме утвърдени имена, сред които Виктор Ибришимов, Борислав Веженов, Лилия Илиева, Димитър Ялнъзов, Христина Джурова и др.

„Цар Лъв“ е изключително въздействащ и завладяващ спектакъл, който ще докосне сърцата на публика от всички възрасти. Билетите за продукцията вече са в продажба в мрежата на Eventim и Билетен център НДК.