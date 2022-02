Българката Пенка Кунева номинирана за "Грами" с музика за Грета Тунберг

Тя е един от композиторите на албум, посветен на 60 активистки

Албумът Women Warriors: The Voices of Change (от англ. “Жени воини: Гласовете на промяната” с музика на българската композиторка Пенка Кунева е номиниран за “Грами 2022” в категорията Classical Compendium (“Класическа колекция”) . Дискът е посветен на 60 активистки - между които децата Малала и Грета Тунберг, които са се борили за правата и свободите на жените по света.

Създаден е по идея на известната диригентка Ейми Андерсън и половината от музиката в албума - 35 минути, е композирана от Пенка Кунева, известна като композитор на знакови филми, видеоигри и телевизионни сериали в Холивуд. Студийният запис на музиката е направен със симфоничен оркестър в Рига, Латвия. В номинирания албум участват още няколко водещи съвременни жени - композитори на филмова и медийна музика, носители на “Еми”, “Грами” и други световни награди - Шарон Фарбер, Лолита Ритманис, Мириам Кътлър и др.

Целият екип на албума Women Warriors: The Voices of Change, включително и Пенка Кунева, ще бъде на връчването на наградите “Грами”, което традиционно се провежда в “Стейпълс център” в Лос Анджелис. Тази година церемонията ще се състои на 3 април - малко по-късно от обичайното, заради пандемията. В категорията са общо пет претенденти за заветната статуетка.

Именитата диригентка Ейми Андерсън е идвала в България през 2018 г. Двете с Пенка Кунева препълниха зала “България” със симфоничния концерт “В света на видеоигрите”, създаден по идея на талантливата софиянка и продуциран от “Кантус Фирмус” в поредицата концерти “Музиката на Америка”. Сред топфилмите, които възпитаничката на Музикалната академия “Панчо Владигеров” и университета “Дюк” в САЩ е музицирала, са “Ага” на Милко Лазаров, който представи България за “Оскар” през 2019-а, игрите League of Legends, Prince of Persia, телевизионният сериал “Пандора” на The CW Network. Нейна е и музиката към постоянна атракция на НАСА в Kennedy Space Center.

БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА В НАГРАДИТЕ

За втори път българка е номинирана за “Грами”.

През 2014 г. към престижните награди ръка протегна Добринка Табакова, която от години живее в Лондон. Тя бе номинирана за категория “Най-добра класическа колекция” с албума “Струнни пътеки”.

Албумите на “Мистерията на българските гласове” няколко пъти са номинирани за “Грами”. Получават я през 1990 г. за Le Mystere des voix bulgares. Volume 2 (от френски: “Мистерията на българските гласове. Част 2”) с продуцент Марсел Салие. През 1994 г. отново са номинирани за престижната музикална награда за албума с коледни и лазарски песни “Ритуал”.

ФСБ получават статуетка “Грами” през 1989/1990 г. покрай албума I’m Never Gonna Change на големия латиноидол Хосе Фелисиано, в който е включена песента “Сиелито Линдо”, аранжирана от ФСБ.