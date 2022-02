Белослава с 5-и албум за 22 години на сцената

Заради пандемията Белослава не успя да отбележи 20 години, откакто е на сцената, но две години по-късно ще го направи с поредица от концерти, книга и нов пети албум. Даже ще бъде преиздаден и първият ѝ албум “Улици” на винил. Първият концерт от турнето ѝ, наречено From the Moon and Back (“От луната и обратно”) ще е на 19 февруари в столичен клуб. На него Белослава ще представи новия си албум, чието работно заглавие е “Моята музика”, както и много от хитовете си. На сцената ще излязат и музикантите Живко Петров, Антони Рикев, Димитър Семов и Росен Захариев.