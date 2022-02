Тейлър Суифт и Джо Алуин се сгодиха след петгодишна връзка (Видео)

Американската певица и актриса Тейлър Суифт се сгоди за британския актьор Джо Алуин. Това разказват ексклузивно много източници за Life & Style

Суифт и Алуин са заедно вече повече от пет години.

Слуховете за техния годеж започнаха да се разпространяват в средата на януари, когато двойката отиде на романтично пътуване за три дни до Корнуол.

Все още няма официално потвърждение на новината.

Певицата и актьорът се опитваха да се скрият връзката си от обществото, може би защото интимните отношения на Тейлър Суифт винаги са привличали вниманието на медиите, пише Dir.bg.

В интервю за Vogue през 2018 г. Алуин избягна да отговори на въпрос за личния си живот: "Разбирам, че хората искат да знаят за това. Но ние успяваме да го запазим в тайна. Най-накрая стигна до хората, но предпочитам да говоря за работа".

Джо Алуин е не само романтичен, но и творчески партньор на Суифт. Той е съавтор на няколко нейни песни от албумите Folklore и Evermore.

Името на Джо Алуин е добре познато на феновете на британското кино. Участва във филмите "Любимец", "Две кралици" и "Последното писмо от любимата ти". През 2022 г. актьорът може да бъде видян в драмата на Клер Денис "Звезди по обяд" и в телевизионния сериал "Разговори с приятели".

Преди Джо Алуин певицата имаше много романси: излизаше с Том Хидълстън, Калвин Харис, Хари Стайлс, Джо Джонас, Тейлър Лотнър, Джон Майър и Джейк Джилънхол. Наскоро нейният роман с Джилънхол отново попадна в светлина на прожекторите, въпреки че връзката им приключи преди повече от десетилетие. През ноември Суифт пусна видеото All Too Well, където намекна за непочтеното поведение на Джейк към нея.

В отговор феновете на певицата заляха с негативни послания актьора в социалните мрежи. И наскоро Джилънхол най-накрая коментира тази история: "Няма нищо общо с мен, това е нейната връзка с феновете. Това е нейният начин на изразяване. Артистите се вдъхновяват от личен опит, не обвинявам никого за това."