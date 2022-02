Кандидат за премиер е заподозрян в убийство в холандския трилър "Мортен"

Мортен Матейсен е амбициозен политик и е готов на всичко да стане премиер на Нидерландия. Амбициозен, с нови идеи, които не се класифицират само като "десни" или "леви", а желанието му за успех не се ограничава само до това да бъде член на Втората камара.

На пръв поглед всичко изглежда наред при Мортен - хубава кариера, обещаващо бъдеще и добро семейство. Съпругата му Естер обаче страда от депресия, а дъщеря му Филипин Матейсен непрекъснато се забърква в неприятни ситуации. В същото време Мортен се оплита в извънбрачна връзка със секретарката си Евелин Бокс.

Опасна тайна от миналото на преуспелия и жаден за власт политик заплашва да навреди на репутацията му, ако излезе на бял свят. Кели де Нойлер е млада жена, която остава без баща още когато е дете. Години по-късно тя намира ръкопис, който може да съсипе блестящата политическа кариера на г-н Матейсен, като младата Кели е твърдо решена да разобличи виновника за смъртта на баща си.

Това е сюжетът на заплетения политически трилър "Мортен", който проследява истории, свързани с любов, шантаж, ревност, предателства и жажда за власт.

Холандският сериал, превърнал се в хит в родината си, е базиран на едноименната поредица книги на Анна Левандер. Адаптацията на "Мортен" е дело на режисьора Жан ван де Велде, познат с филмите си: Leak (2000), The Silent Army (2008), An Act of Defiance (2017) и др.

Сериалът излиза на малкия екран през 2019 г. и веднага е номиниран в категорията "Най-добър епизод от телевизионен сериал" на наградите PRIX Europa - фестивал за европейски телевизионни, радио- и онлайн продукции.

В ролята на Мортен влиза холандският актьор Питър Пол Мюлер, който и преди е работил с режисьора и сценарист Жан ван де Велде. Елиса Беуегер играе съпругата на Мортен, а Клер Бендер влиза в ролята на Кели, която иска да разобличи виновника за смъртта на баща си.

Осемсерийната поредица "Мортен" се излъчва всяка делнична вечер от 23,35 ч по БНТ 1.