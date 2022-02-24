Евгений Евтушенко през 1961 г.: Хотят ли русские войны? (Видео)

Великият руски поет Евгений Евтушенко написа през 1961 г., в разгара на Студената война, едно великолепно стихотворение, зачеркнато днес с един замах. Нека си го припомним: Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат