Евгений Евтушенко през 1961 г.: Хотят ли русские войны? (Видео)

24.02.2022 13:45;     
Любомир Серафимов
Любомир Серафимов
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/10961813 www.24chasa.bg
Евгений Евтушенко СНИМКИ: АРХИВ

Великият руски поет Евгений Евтушенко написа през 1961 г., в разгара на Студената война, едно великолепно стихотворение, зачеркнато днес с един замах.

Нека си го припомним:

Хотят ли русские войны?

Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тишины

над ширью пашен и полей

и у берез и тополей.

Спросите вы у тех солдат,

что под березами лежат,

и пусть вам скажут их сыны,

хотят ли русские войны.

Не только за свою страну

солдаты гибли в ту войну,

а чтобы люди всей земли

спокойно видеть сны могли.

Под шелест листьев и афиш

ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.

Пусть вам ответят ваши сны,

хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,

но не хотим, чтобы опять

солдаты падали в бою

на землю грустную свою.

Спросите вы у матерей,

спросите у жены моей,

и вы тогда понять должны,

хотят ли русские войны.

1961 г.

Други от Култура

Евгений Евтушенко СНИМКИ: АРХИВ

Евгений Евтушенко през 1961 г.: Хотят ли русские войны? (Видео)

Големите майстори на 20 век в Арт галерия "Вежди"

Големите майстори на 20 век в Арт галерия "Вежди"

Стилиян Иванов с проф. Анатоли Кръстев на премиерата на филма

Знаменитият челист проф. Анатоли Кръстев "изсвирва" живота си във филм

Алиса Атанасова пред "168 часа": Не се изплаших от ролята на Петя Дубарова

Алиса Атанасова пред "168 часа": Не се изплаших от ролята на Петя Дубарова

Огнян Драганов: Ще заснемем “Атила” в Чинията на Бузлуджа и “Трубадур” сред елеваторите на мини “Марица-изток”

Огнян Драганов: Ще заснемем “Атила” в Чинията на Бузлуджа и “Трубадур” сред елеваторите на мини “Марица-изток”

Проф. Казимир Попконстантинов

Проф. Казимир Попконстантинов откри нов надпис в Крепчанския манастир

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

  • mila
  • mama
  • zdrave
24 часа TV
© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.