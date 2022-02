Британският режисьор Тони Палмър със Специалната награда на 26-ия София Филм Фест

Британският киноас Тони Палмър ще получи Специалната награда на 26-ия София Филм Фест.

С неговото гостуване се отбелязва 30-годишно партньорство между Дома на киното, СФФ и Британски съвет в Българи

Тони Палмър е един от водещите кинорежисьори на музикални документални и исторически игрални филми. Добър познат на българската публика, той бе удостоен с Наградата на София за цялостен принос в световното киноизкуство през 2010 година.

При предишното си гостуване у нас през 2017 година, когато в рамките на София Филм Фест представи своя филм „Ленард Коен: Bird on a Wire” в неговата нова, възстановена версия, той сподели за фестивала: „Осъзнах, че това е най-добре организираният филмов фестивал в цяла Европа и съм впечатлен от обхвата на филмите в селекцията“.

Тони Пламър е носител на повече от 40 международни награди, сред които 12 златни медала от Фестивала на киното и телевизията в Ню Йорк, многобройни номинации и награди за БАФТА и „Еми“. Той е единственият двукратен носител на престижната Държавна награда на Италия.

Филмографията му наброява около 100 заглавия – от ранните му творби за „Бийтълс”, „Крийм”, Джими Хендрикс и Франк Запа, до известните му портрети на Вагнер, Уолтън, Бритън, Стравински, Мария Калас. Сред най-известните му филми са „Benjamin Britten & his Festival“ (1967), „Аll My Loving“ (1968), „Мария Калас“ (1987, носител на златен медал за най-добър документален филм на Фестивала на киното и телевизията в Ню Йорк и отличен с БАФТА), „Вагнер“ (1983, най-добър игрален филм на кинофестивалите в Ню Йорк и Лондон, както и носител на наградата „Еми“, определен от „Лос Анджелис таймс“ за „един от най-красивите филми на всички времена“, с участието на Ричард Бъртън, Лорънс Оливие и Ванеса Редгрейв), „Time There Was“ (1979, спечелил държавната награда на Италия и БАФТА), „Testimony“ (1987, носител на наградите на Фелини, на критиката на фестивала в Сао Паоло, както и на БАФТА).

През 2022 година публиката ще има възможност да види на голям екран дигитално мастерирания „Англия, моя Англия“, пресъздаващ живота на един от гениалните английски композитори – Хенри Пърсел. Филмът, който бе сниман частично в България през 1995, разказва за театрална постановка, в която група актьори от 60-те години на ХХ-и век се отправят на пътешествие през 60-те години на XVII-и век в Англия – забележителния период, в който е живял и творил композиторът.

Началото на партньорството между Дома на киното и Британски съвет ни връща 30 години назад към 1992. Паметни за поколения киномани ще са двата Рок Филм Феста от 1993 и 1993, първата пълна ретроспектива на Монти Пайтън през 1996 г., британските акценти в София Филм Фест и гостуванията на плеяда творци от острова, сред които Тони Палмър, Тери Джоунс, Майкъл Пейлин, Тери Гилиъм, Дейвид Макензи, барабанистът на Джими Хендрикс Експириънс – Мич Мичъл, легендарният китарист Бърт Йенш и много други.