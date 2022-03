Украинци използват хит на Twisted Sister като боен вик, Дий Снайдър се радва (Видео)

Подкрепям ги напълно, но не го давам на антимаскърите, казва фронтменът на култовата банда

Дий Снайдър, фронтменът на култовата банда "Twisted Sister" се радва, че украинците използват хита им "We're Not Gonna Take It" като боен вик. Той научил, че това парче е химн за бойците от "съпротивата" и напълно ги подкрепя срещу руската инвазия, съобщава CNN.

"Абсолютно одобрявам украинците да използват "We're Not Gonna Take It" като боен вик", написа рокаджията в Туитър. "Дядо ми беше украинец, преди да бъдат погълнати от СССР след Втората световна война. Това не може да се случи отново с тези хора!"

Но тази благосклонност не се отнася до антимаскърите, които ползват песента за техните си цели, каза той. Снайдър, известен с тежкия си сценичен грим в миналото, подчерта, че хората, които пренебрегват мерките за обществена безопасност, нямат право да използват класическата мелодия, за да демонстрират предизвикателство.