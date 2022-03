Джон Бон Джоуви стана на 60 (Видео)

На днешния ден е роден музикантът Джон Бон Джоуви. Той е фронтменът на американската група Бон Джоуви и на 2 март 2022 година става на 60 години.

Роден е през 1962 година в Ню Джърси, като започва музикалната си кариера, докато е тийнейджър. Групата основава през 1983 година и на 14 март тя от своя страна ще навърши 39 години.

Първият албум на групата носи нейното име и излиза през 1984 година, а преди две години излезе последният им албум "Bon Jovi - 2020".

Освен с музика Джон Бон Джоуви се занимава и с актьорско майсторство. Филми, в които можем да го гледаме, са "Moonlight and Valentino", "The Leading Man", "Destination Anywhere", "No Looking Back" и други.

През 2018 година групата Бон Джоуви стана част от Залата на славата на рокендрола, като специално за церемонията тя се събра в своя оригинален състав.

Музикантът се занимава и с благотворителна дейност. Заедно със съпругата си има два ресторанта, в чиито менюта липсват цени.

Всеки може да плати храната си с колкото разполага или с доброволен труд. Неговата благотворителна организация строи и намира домове на бездомни хора.

Една от неговите най-вдъхновяващи мисли е: "Чудесата се случват всеки ден. Променете възприятието си за това какво е чудо и ще ги видите навсякъде около вас."