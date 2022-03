Миранда Ламбърт спечели голямата награда на Академията за кънтри музика

Миранда Ламбърт спечели наградата Шоумен на годината на Академията за кънтри музика след пауза от пет години, но не присъства на церемонията в Лас Вегас, за да я приеме лично, съобщи Асошиейтед прес.

Морган Уолън получи приза Албум на годината за "Dangerous: The Double Album", година след като отпадна от номинациите за наградите заради расово изказване. Той не спомена пряко инцидента в речта си, но намекна за него, предава БТА.

"На моя син, тази награда означава, че татко му е борец", каза той и завърши изказването си, като благодари ентусиазирано на феновете си. Това е единствената му награда от трите му номинации.

Карли Пиърс спечели наградата за най-добра певица, а Крис Стейпълтън - за най-добър певец.

Джейсън Олдийн и Кари Ъндъруд получиха приза за сингъл на годината за дуета "If I Didn't Love You", а Лейни Уилсън - за песен на годината с "Things a Man Oughta Know".

"Олд доминиън" бяха избрани за най-добра група за пета поредна година.

Шоуто се опита да създаде празнична атмосфера, като в същото време отбеляза както глобалните, така и местни трагедии. Водещата Доли Партън го откри, като посвети вечерта на Украйна.