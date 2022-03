Ugly Kid Joe на фестивал до Чирпан

Американската рокгрупа Ugly Kid Joe ще се включи във фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley това лято. На сцената в с. Могилово край Чирпан ще прозвучат едни от големите им хитове като Cats in the Cradle и Everything About You. В музикалното събитие ще участват също Firewind, Scanner и Silent Winter. Досега потвърдените групи за рок фестивала са: Judas Priest, Whitesnake, Within Temptation, Running Wild, The Dead Daisies, Alestorm, Ross The Boss, Freedom Call и Project Renegade. Няколко пъти отменян, Midalidare Rock ще се състои от 14 до 17 юли. Купените билети за изданията през 2020 и 2021 г. ще важат за тазгодишното без презаверяване.