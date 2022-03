Радивое Андрич лично ще представи новия си филм в София

Какво да пледаме на 17 март в програмата на София филм фест

Връчва се специалната награда на фестивала - получава я Лех Майевски

Гостуват режисьорите Арасели Лемос и Елица Георгиева

КИНО ЛЮМИЕР | 18:00 | БИЛЕТИ

Гала премиера на най-новия филм на сръбския режисьор Радивое Андрич, добре познат

на българските зрители с хитовете „Когато порасна, ще стана Кенгуру“ и „Светкавици“, който ще представи лично своя най-нов филм „Как се научих да летя“ в София.

Проектът е създаден по награждавания роман на известната детска писателка Ясминка Петрович

и бе представен в развитие на София Мийтингс 2018.

„Как се научих да летя“ е съвместна продукция между Sense Production (Сърбия), Kinorama (Хърватия), Арт Фест (България) и Silverart (Словакия). Една привидно скучна ваканция с две възрастни дами на идиличен

средиземноморски остров се превръща в сериозно събитие за 12-годишната София – тя получава първата си целувка, среща се отново с отдавна разделеното си семейство и осъзнава преходността на живота…

КИНО ЛЮМИЕР | 20:30 | БИЛЕТИ

ВРЪЧВАНЕ на Специалната награда на София Филм Фест на изключителния творец Лех МАЙЕВСКИ, член на Международното жури на 26-ия СФФ.

Лех Майевски е поет, медиен артист, писател, филмов, театрален и оперен режисьор, оператор, монтажист, композитор, художник и продуцент. Неговите видео, филмови и художествени произведения са представяни в различни галерии и музеи по света. Лех Майевски изнася лекции за скрития език на символите в различни университети, колежи и академии по изкуствата.

Най-новият филм на Лех Майевски „Бриджит Бардо завинаги“ (2021) е създаден по романа му Pilgrimage To The Grave of Brigitte Bardot Miraculous. Действието се развива в средата на XX век в комунистическа Полша. Адам живее с майка си, която е преследвана

от Държавната служба за сигурност. Един ден, докато гледа в киното филма „Презрение“ на Жан-Люк Годар, момчето се пренася в гримьорната на младата Бриджит Бардо и в нейния свят на филмови и музикални звезди...

ДОМ НА КИНОТО | 18:00 | БИЛЕТИ

Най-новият късометражен анимационен филм „Мечтател“ (Dreamer) е дело на сценариста,

режисьор и продуцент Владимир Тодоров, като проектът е копродуциран от „Чучков Брадърс“.

Някъде в недалечното бъдеще планетата Земя се е превърнала в пустинен остров насред океан,

потънал в мрак и тишина. Изоставено на този остров и единствено оцеляло след апокалиптична

катастрофа е дете, което отчаяно търси начин да се добере обратно до цивилизацията.

„Мечтател“ е антиутопична приказка, визуализираща хипотетичните страхове на милиони деца,

растящи в един все по-несигурен и объркан свят.

КИНО ОДЕОН | 20:30 | БИЛЕТИ

„Света Еми“ на младата Арасели Лемос участва в Балканския конкурс на 26-ия СФФ - неговата авторка ще го представи лично пред българската публика.

Дебютният филм „Света Еми“ („Holy Emy“) на американската режисьорка с гръцки произход

Арасели Лемос пренася зрителите в особения свят на филипинската имигрантска общност, който се намира близо до пристанището Пирея. Хората там мечтаят за по-добър живот, но реалността се оказва по-жестока и сурова от очакванията. Майката на главната героиня Еми

и сестра ѝ Тереза е принудена да се върне обратно в родината си, след дълги години работа

за богата гъркиня, възползвала се от нейните лечебни способности. Тялото и душата на Еми

също притежават непознати и необясними сили, които ѝ позволяват да лекува. Тя е принудена да живее между два свята: филипинската общност, в която свободата и еманципацията са синоними на грях и гибел, и гръцката реалност - смущаваща амалгама от експлоатация и модерност.

Премиерата на тази съвместна продукция между Гърция, Франция и САЩ е на фестивала в Локарно,

където печели специален диплом за най-добър дебют и номинация за „Златен леопард – режисьори

на настоящето“. „Този лъчезарен филм успява майсторски да съчетае социална драма, хорър в стил Кроненбърг, мистицизъм и модерност, предлагайки на публиката

истинско вътрешно пътуване“, пишат Cineuropa.org за „Света Еми“.

ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ - кино "Славейков" | 18:30 | БИЛЕТИ

Специалeн гост на прожекция на на „Нашето тихо местенце“ в Документалния конкурс на 26-ия СФФ ще бъде неговата режисьорка Елица Георгиева. Действието в „Нашето тихо местенце“ („Our Quiet Place“) се развива във Франция, където две млади жени се срещат и сближават заради общия стремеж да овладеят френския език не само като средство за общуване, но и като инструмент за себеизразяване. Филмът разказва историята на едната от тях, Альона, през очите на другата, Елица Георгиева, докато заедно изследват предимствата на усвояването на чужд език. Със съзнателна деликатност филмът измисля своя собствена среда, за да посрещне откъслечните „сънувани спомени“, които Альона събира по време на странстванията си между Минск, Барселона, Париж, Ароманш и Турция. Тя иска да напише роман за изчезването на баща си, физик и морски авантюрист, който бяга от беларуската комунистическа диктатура –лодката му потъва край турския бряг през октомври 1995 година.