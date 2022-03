Акцентите на София филм фест на 18 март

Не пропускайте новия филм на Тод Стивънс „Лебедова песен“ с участието на великолепния Удо Йиер, Дженифър Кулидж и Линда Евънс

Пат Пиценбаргър е ексцентричен бивш фризьор, който живее в Сандъски, щата Охайо. Най-добрият стилист на всички светски персони преди години, сега той е захвърлен в скучен старчески дом. След като е изгубил партньора си, къщата и скъпото за него обкръжение, Пат почти се е предал. Тогава научава, че в завещанието си наскоро починалата му бивша най-добра приятелка иска той да я гримира за последен път.

Въпреки че не е забравил старите вражди, Пат бяга от старческия дом, започва да се лута из града и се изправя срещу живота, който е оставил зад гърба си.

Специална прожекция на новия игрален филм на Мартин Макариев „В сърцето на машината“!

Филмът ще бъде представен лично от актьора Александър Сано и продуцента Александър Пенев.

Август 1978 г., завод “Кремиковци”. Жега, метал, прах и мирис на машинно масло. Започва поредният

работен ден за бригада затворници с тежки присъди. За тях той ще е съдбовен. В механизма на една от машините

откриват нещо, чието място не е там, а неочакван порив на милосърдие ги принуждава да се барикадират

в цеха и да вземат заложници. Мъжете съзнателно рискуват живота си, защото понякога желанието да бъдеш

човек е по-силно от инстинкта за самосъхранение, а мечтата за изкупление замъглява здравия разум.

Още един специален гост на София Филм Фест ще представи лично филма си пред българската публика - Арванд Даштарей.

„Липсващият режисьор“ („The Absent Director”) на иранския режисьор Даштарей e филм, заснет в един кадър. Той показва участниците в млада театрална трупа по време на тайните им репетиции на „Макбет“ в дома на техния режисьор в Техеран,

докато той работи с тях дистанционно от Париж. Мечтата им е да представят пиесата на театралния фестивал в Единбург, но нещата се усложняват – лични конфликти

ескалират и излизат наяве различни тайни планове. Напрежението се покачва, а мистериозна трагедия заплашва да спре работата им. Сложните пластове

на действителността се разплитат бавно, докато филмът събира в едно минало и настояще, реалност и фикция.

Международният конкурс продължава с представяне на филма „Нетърпение“ („Time of Impatience“) от неговия сценарист и режисьор Айдън Орак.

Разказът е за две деца от бедно кюрдско семейство от Диарбекир, непокорни братя, които на път за училище всеки ден минават покрай луксозен имот с басейн.

Те много желаят да се потопят в този басейн и с всеки изминал ден нетърпението им расте, докато не се превръща във въпрос на живот и смърт. Басейнът е ограден с висока стена, с бодлива тел и има охрана - нито един от плановете им не сработва. Двамата братя

започват собствена класова война в опит да намерят отговор на въпроса, който ежедневно си задават – „Защо светът е толкова благосклонен към едни и несправедлив към други?“...

Сръбският режисьор Стефан Арсениевич ще представи пред българската публика своя най-нов филм „Докато мога да вървя“ - част от Балканския конкурс на 26-ия СФФ. Носителят на голямата награда за най-добър филм „Кристален глобус“ в Карлови Вари 2021 „Докато мога да вървя“ („As Far As I Can Walk“) е съвременен прочит на традиционен средновековен епос, в който африкански мигранти играят в ролите на сръбски национални герои. Творбата е посветена на изконната необходимост всеки човек да открие своето място в света, но тя е и приказка за любовта. Изпълнителят на главната роля Ибрахим Кома също получава признание в Карлови Вари – наградата за най-добър актьор. „Докато мога да вървя“ е копродукция между Сърбия, Франция, Люксембург, България и Литва. Продуцент от българска страна са „Чучков брадърс“, с подкрепата на ИА „Национален филмов център“.

Във филма участват и българските актьори Башар Рахал и Стефан Денолюбов.

Специални гости на прожекцията на „Човекът, който търси вятъра“ в Международния конкурс на 26-ия СФФ ще бъдат неговият режисьор Михай Софронеа и актьорът Дан Бордеяну.

Румънско-българско-сръбската копродукция „Човекът, който търси вятъра“ („The Windseeker“), с продуцент Тудор Джурджу и български копродуценти „Chouchkov Brothers“,

среща публиката със самотния и депресиран Раду, който внезапно разбира, че му остават няколко месеца живот и трябва да реши какво да прави с тях…

„Анадолският леопард“ участва в Балканския конкурс на 26-ия СФФ и ще бъде представен лично от неговия режисьор Емре Каиш пред българската публика. С девет приза – от фестивалите в Анкара, Антакия, „Златен портокал“ в Анталия, както и с наградата „Откритие“ на ФИПРЕССИ в Торонто, дебютният филм „Анадолският леопард“ („Anatolian Leopard“) на Eмре Каиш (Турция-Германия-Полша-Дания) влиза със сериозна заявка и в програмата на СФФ. В основата на сюжета е необичайната връзка между един самотен мениджър на най-старата зоологическа градина в Турция и неговата асистентка.

Те решават да скрият смъртта на най-стария обитател на зоологическата градина – прочутия анадолски леопард, за да спрат процеса на приватизация, и като фалшифицират бягство на голямата котка, двамата задействат абсурдна поредица от събития ...

„Света Еми“ на младата Арасели Лемос участва в Балканския конкурс на 26-ия СФФ - неговата авторка ще го представи лично пред българската публика.

Дебютният филм „Света Еми“ („Holy Emy“) на американската режисьорка с гръцки произход

Арасели Лемос пренася зрителите в особения свят на филипинската имигрантска общност, който се намира близо до пристанището Пирея. Хората там мечтаят за по-добър живот, но реалността се оказва по-жестока и сурова от очакванията. Майката на главната героиня Еми

и сестра ѝ Тереза е принудена да се върне обратно в родината си, след дълги години работа за богата гъркиня, възползвала се от нейните лечебни способности. Тялото и душата на Еми също притежават непознати и необясними сили, които ѝ позволяват да лекува. Тя е принудена

да живее между два свята: филипинската общност, в която свободата и еманципацията са синоними

на грях и гибел, и гръцката реалност - смущаваща амалгама от експлоатация и модерност.

Премиерата на тази съвместна продукция между Гърция, Франция и САЩ е на фестивала в Локарно,

където печели специален диплом за най-добър дебют и номинация за „Златен леопард – режисьори

на настоящето“. „Този лъчезарен филм успява майсторски да съчетае социална драма, предлагайки на публиката

истинско вътрешно пътуване“, пишат Cineuropa.org за „Света Еми“.

Стартират прожекциите от специалната програма СИНЕМА ПОЛИТИКА, чиито селекционер и модератор е Светла ТЪРНИН.

CINEMA POLITICA е мрежа за разпространение на независимо документално кино с политическа и социална тематика от цял свят. Създадена е през 2003 в Монреал

и има близо сто клона в Канада и по света. Основната идея на CINEMA POLITIC е да образова, чрез документални прожекции с ВХОД СВОБОДЕН!

В условията на засилващи се глобални протести, филмът „Скъпи бъдещи деца“ разказва за новото поколение, което е в основата на тази земетръсна политическа промяна. Ще станем свидетели как Райен протестира за социална справедливост в Чили, Пепър се бори за демокрация в Хонконг, а Хилда протестира срещу

опустошителните последици от изменението на климата в Уганда. Изправени пред почти невъзможни

шансове за успех и преодолявайки огромното въздействие от тяхната дейност върху личния им живот,

ще попитаме тези три млади жени защо продължават да се борят.