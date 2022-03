Рапърът Лил Дърк оглави класацията на "Билборд" за албуми

Рапърът Лил Дърк със "7220" оглави класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Ем Ар Си за периода на отчитане са продадени 120 500 еквивалентни единици. "7220" излезе пазара на 11 март.

Това е втори албум на Лил Дърк, който застава начело на подреждането на "Билборд". За първи път рапърът оглави класацията с "The Voice of the Heroes" - съвместен проект с Лил Бейби през юни м.г. Тогава продукцията беше начело за една седмица. Лил Дърк има издадени общо седем албума, предаде БТА.

"7220" детронира от челната позиция саундтракът към анимацията "Енканто", останал на първата позиция в продължение на осем последователни седмици. Той се нарежда трети в "Билборд 200" с продадени 64 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Втората позиция в подреждането за албуми е за шведската група "Гоуст" с "Impera". Това е петият й студиен албум. Това е първият рок албум, който се изкачва толкова високо в класацията в последните почти осем месеца. В края на юли м.г. Джон Мейър със "Sob Rock" зае втора позиция при дебюта си в чарта "Билборд 200".

Четвърти в класацията се нарежда Морган Уолън с албума "Dangerous: The Double Album", от който за периода на отчитане са продадени 46 000 еквивалентни единици.

Челната петица се допълва от британския певец Рекс Ориндж Каунти с албума "Who Cares?" с продадени 35 000 еквиваленти единици за отчетния период.