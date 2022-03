Pet Shop Boys с концерт на открито

Най-успешното британско дуо за всички времена Pet Shop Boys пoтвърди официално първото си гостуване в България за лятото на следващата година! Датата е 2 юли 2022, а мястото е Парка на Летище София до Терминал 2. Очаквани от няколко поколения почитатели на стойностната поп музика у нас, Нийл Тенант и Крис Лоу ще изнесат мащабно шоу на открито като част от актуалното си турне Dreamworld: the Greatest Hits Live. То ще представи превърналите се във вечна класика парчета на артистите 'It's A Sin', 'West End Girls', 'What Have I Done To Deserve This?' 'Always On My Mind' и много други , припявани от милиони фенове по света и звучали в най-актуалните музикални клубове на няколко континента. Нещо повече - за тези, които помнят времената след 1989 г, хитът на британците Go West олицетворява стремежа към свобода и промяна, символизиран от Запада за цяла една генерация.

С концертите си на живо през последните 30 години Pet Shop Boys са наложили своя оригинален и неподрaжаем синт поп стил. Според Daily Telegraph "шоуто им обхваща поп култура, клубна култура, театър, кино и политическа сатира, поднесени на публиката чрез запомняща се хореография от профeсионални танцьори, впечатляващи визуални ефекти и умопомрачително светлинно лазерно шоу".