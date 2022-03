Трескаво изкупуват музикалните каталози на световни звезди

Брус Спрингстийн, Боб Дилън, Стинг, Пол Саймън, Тина Търнър, Шакира, “Ред хот чили пепърс” и още десетки световни изпълнители, както и наследниците на починали звезди продадоха целите си музикални каталози или части от тях срещу доста солидни суми, а други са в процес на преговори, пише БТА.

Пазарът на тези активи набра значителна сила в последните две години, а стойността на правата върху творчеството на изпълнителите достигна рекордно високи нива. Огромният ръст на стрийминг услугите и появата на нови платформи, които използват музика, доведе до драстично покачване на цената и интереса към каталозите на певците и групите.

“Ако артистите някога са имали намерение да продадат правата върху музиката си, сега е страхотен момент, защото цените няма винаги да са такива“, категорична бе Хана Карп, редакционен директор на сп. “Билборд”, в интервю за Си Ен Ен.

Златната треска вече е в разгара си… Много изпълнители бързат да продават каталозите си не само съблазнени от възможността да получат много добри суми, но и заради несигурното бъдеще в резултат на коронавирусната пандемия, която доведе и до спиране на концерти, турнета, лишавайки музикантите от приходи. На този фон възможностите за продажба на каталозите станаха доста, доста привлекателни.

Музикалните каталози са сигурни активи и вложения, които генерират постоянни приходи от радио възпроизвеждане, продажби на дискове, стрийминг и използване на мелодиите във филми, телевизионни предавания и реклами. Сключвайки споразумение с купувача, артистите получават незабавно плащане, вместо да очакват бъдещи приходи от правата върху музиката си. Новият собственик пък поема риска за постъпленията и има интерес да насърчава телевизионни канали, видеоигри и реклами да използват мелодиите.

На пазара на музикалните каталози доминират известни и утвърдени в бранша компании, както и инвестиционни фондове, готови да влагат милиони за правата върху творчеството не само на утвърдени, но и на перспективни изгряващи на музикалния небосклон звезди.

Засега рекордът за най-скъпо продаден музикален каталог на соло изпълнител държи Брус Спрингстийн, който се раздели с правата върху творчеството си в края на миналата година срещу около половин милиард щатски долара. Сумата, която не е официално потвърдена, е платена от “Сони мюзик” и срещу нея компанията придобива каталога на американския изпълнител, включващ неговите 20 студийни албума, сред които “Born to Run”, "Born In The U.S.A" , "River".

Прави впечатление, че музикантите внимателно подбират компаниите, на които продават правата върху изпълненията си. Повечето от тях залагат на фирми, с които са работили години наред и ползващи се с доверието.

„Аз съм артист, който може да каже, че когато подписах с “Кълъмбия рекърдс” през 1972 г., попаднах на правилното място. През последните 50 години мъжете и жените от “Сони мюзик” се отнасяха към мен с най-голямо уважение като творец и като човек. Развълнуван съм, че за наследството ми ще продължат да се грижат компанията и хората, които познавам и на които имам доверие”, се казва в изявление, разпространено от Брус Спрингстийн след обявяването на сделката.

“Сони мюзик” придоби и правата върху музикалния каталог на Боб Дилън срещу 200 милиона щатски долара. Договорката включва и правата върху бъдещи записи на изпълнителя, който е носител на Нобелова награда за литература през 2016 г. Договорът е за почти 60 години от кариерата на певеца - от първия му албум през 1962 г. до "Rough and Rowdy Ways" от 2020 г., или общо 39 албума. “Щастлив съм, че всички мои записи могат да останат там, където принадлежат”, обяви 80-годишният Дилън. Отношенията му със “Сони Мюзик” датират от есента на 1961 г., когато той подписва договор с “Кълъмбия рекърдс”, собственост на звукозаписната компания.

Пол Саймън също се договори със “Сони мюзик”. За сумата от 250 милиона щатски долара компанията придоби каталога му с музика, създавана в продължение на шест десетилетия - от времето на дуета Саймън и Гарфънкъл до соло кариерата на американския изпълнител.

Сред големите сделки е и тази на “Уорнър мюзик” за придобиването на пълния каталог на покойния музикант Дейвид Боуи. Споразумението, сключено от наследниците на изпълнителя, включва правата върху песни от 26-те студийни албума, излезли по време на кариерата на Боуи, както и от издадената след смъртта му тава "Toy". От компанията отказват да разкрият финансовите условия, но се твърди, че възлиза на около 250 милиона щатски долара.

Тина Търнър пък се довери на компанията Би Ем Джи и й продаде правата за музикалния си каталог. Смята се, че стойността на сделката е между 50 милиона и 100 милиона щатски долара.

Лондонската инвестиционна компания "Хипносис сонгс фънд" е сред доста активните играчи на пазара за музикални каталози. Тя се сдоби с правата върху творчеството на Шакира , “Ред хот чили пепърс” (140 милиона щатски долара), Нийл Йънг (150 милиона щатски долара), покойния Ленард Коен и още много други изпълнители.