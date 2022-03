С призив да няма агресия започна концертът “Свобода и съпричастност за Украйна”

Благотворителният концерт на площад “Княз Александър I” започна с призив хората да даряват колкото могат в помощ на украинския народ и да няма никакви прояви на вандалщина, защото това събитие е за мир.

Същото призова и българският рок музикант Васил Георгиев - Васко Кръпката. Той се обърна към присъстващите на концерта да няма насилие и агресия, защото всички се молят за мир.

Концертът се организира се от музиканти и писателя Захари Карабашлиев. Парите ще бъдат предадени на центрове за бежанци. В събитието участват “Блус трафик”, No More Many More, “Подуене блус бенд”, Валди Тотев, Иван Лечев, “Джендема”, Развигор Попов, Петър Попов, Г.М.О. (Георги Минчев оркестра) и двама украински музиканти - Павло на китара и Владислав, избягал от войната млад саксофонист. Ще пеят също деца от центъра за бежанци в “Младост”.

От 18, 30 часа ще бъде излъчван на живо на екран на площад „Славейков“ и международният благотворителен концерт-телемаратон „Save Ukraine #StopWar“. Украйна ще бъде представена от повече от 20 творци, сред които Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, Даха Браха и др. Концертът ще бъде съпътстван от акция по набиране на средства за преодоляване на хуманитарната катастрофа.