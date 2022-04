Британската хип-хоп звезда Skepta за първи път с концерт у нас

Хип-хоп и грайм звездата Skepta ще направи първия си концерт у нас на 15 юли. Британският рапър и музикален продуцент ще се качи на сцената на Гребната база в Пловдив. С редица успешни песни, сред които Shutdown, No Security, All Eyes On Me, Man, Nirvana и други, рапърът получава три номинации за наградите BRIT и печели награда Mercury за албум на годината за Konnichiwa през 2016.

Skepta е много далеч от обичайния лош имидж на рапърите. Роденият в нигерийско семейство с четири деца като Joseph Junior Adenuga, той не забравя корените си и през 2016 г. в ролята си на културен посланик, помага на баща си да построи детска площадка в Нигерия за местни деца с идеята да открият своите нови таланти. Skepta участва и в създаването на младежки музикален център в родния си град Тотнъм в Северен Лондон.