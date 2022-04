Актрисата Аманда Абингтът: Страхувам се от призрака на Уитни Хюстън

Звездата от сериала "Шерлок" Аманда Абингтън разкри, че се страхува, че е разбудила призрака на Уитни Хюстън, когато отседнала в хотелската стая, където певицата почина, пише Irish Mirror.

Актрисата, която казва, че живее щастливо с два призрака у дома, била ужасена при настаняването си в хотел "Бевърли Хилтън" в Ел Ей, където певицата се удави във ваната през 2012 г.

Камериерката казала на Аманда, че е отседнала в същата стая, където умряла Уитни, но стаята била „освежена“ с подменено обзавеждане.

Въпреки това по време на 4-дневния престой, актрисата започнала да усеща присъствието на Уитни.

"Повтарях си: "Моля, не се появявай. Не стой над мен, пеейки I Will Always Love You". Беше наистина страшно", разказва Аманда Абингтът.