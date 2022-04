Никълъс Кейдж кръщава третото си дете на Джон Ленън

Никълъс Кейдж разкри, че очаква първото си дете от съпругата му Рико Шибата и че то ще бъде момиченце, съобщава "Дейли Стар". Той добави, че двамата с 27-годишната Шибата ще кръстят детето на звездата на "Бийтълс" Джон Ленън.

Дъщеря им ще се казва Ленън Оги, Ленън - на името на покойния певец и композитор, а Оги - на името на покойния баща на Кейдж - Огъст Копола.

Обяснявайки името, Кейдж си спомни как баща му - диджей, който работел в радиото - често пускал мелодии от албума Let It Be на "Бийтълс". Across The Universe е била особено любима негова песен, добави той.

58-годишният актьор съобщи новината по време на участието си в "Шоуто на Кели Кларксън" като заяви: "Ще имам момиченце", предаде БГНЕС.