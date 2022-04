Какво преживяхме по време на СOVID изолацията? Една от темите на БГ проекта на Венецианското биенале

Вицепрезидентът Илияна Йотова е почетен патрон, представи ни художникът Михаил Михайлов

Преживяванията на художника по време на COVID изолацията е един от акцентите на българския павилион в 59-ата международна художествена изложба Венецианско биенале.

Проектът “Ето къде си” бе открит в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова на 22 април. Може да се види до 27 ноември. Общият брой на артистите, които ще се включат до 27 ноември е 213, като 180 от тях са с дебют.

“Ето къде си (There You Are) е проект на художника Михаил Михайлов, куриран от Ирина Баткова. Той привлече многобройна

международна

публика от

професионалисти

и представители

на медиите

В голямата тълпа, струпала се на входа на Спацио Рава, където е разположен българският павилион, имаше и много български художници, куратори и колекционери, които очакваха пърформанса на Михаил Михайлов и изпълнението на Патрик Ламер.

След уводните слова на комисаря на българското участие Яра Бубнова (директор на Националната галерия) последва приветствената реч на Илияна Йотова, патрон на българския павилион "Спацио Рава".

Ирина Баткова завърши официалното откриване с кураторски тур в изложбеното пространство и представи в детайли проекта “Ето къде си”.

В проекта си Михаил Михайлов

свързва

архитектурата на

пространството

със скулптурите

и рисунките си, както и с видеото Just Keep on Going, отразяващи преживяванията на художника по време на дългата изолация през годините на пандемията. Фините рисунки “по натура” от серията Dust to Dust, фиксирали течението на всекидневния живот в почти невидимите му подробности, впечатлиха публиката с големия си формат и виртуозността на изпълнението.

Ирина Баткова отбеляза: “Илюзорният минимализъм на изложбата е изпълнен с детайли, които провокират публиката мисловно и физически да играе с тях, да се опитва да разбере тяхното предназначение и да ги използва. Тяхната странност и привидно безсмислие отварят сетивата към аналогии със странността и безсмислието в нашия живот”.

Специално конструираното в градината пространство за пърформанс – Headspacing,

позволи на

художника да

присъства сред

публиката и

едновременно да

бъде артобект

“Често се питам кое е истинско и кое не или кое има смисъл и кое не. Какво прави нещо да бъде обявено за “важно”. В този контекст аз също се питам какво всъщност има стойност и защо”, коментира авторът.

Проектът “Ето къде си” в 59-ото венецианско биенале е придружен от издание, съчетаващо кураторски и поетичен поглед спрямо същността на визуалните обекти, включени в проекта. В него са публикувани текстове на Джорджо Агамбен, Морис Мерло-Понти, Михаил Михайлов и Ирина Баткова, приветствие на Илияна Йотова и увод на Яра Бубнова. Дизайнът е на Магдалина Станчева - Poststudio.

Министерството на културата на Република България и Националната галерия са организатори на българското национално участие във венецианското биенале 2022.

По време на откриването гостите на българския павилион имаха възможността да опитат селекция от наши маркови вина на две изби.

Михаил Михайлов е роден през 1978 г. във Велико Търново, живее и работи във Виена и Париж. След като завършва художественото си образование, работи няколко години с артистичната група Gelitin във Виена.

Сред наградите му е тази на Drawing Now в Париж през 2018 г. Михайлов използва своето класическо образование по изящни изкуства като основа за критична и експериментална работа, изследваща теми около идеалите за съвършенство и проблемите на съществуването.