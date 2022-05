Тейлър Суифт ще се включи в кинофестивала "Трайбека" в Ню Йорк

Тейлър Суфит ще се включи в кинофестивала "Трайбека" в Ню Йорк за специалната прожекция на късометражния си филм "All Too Well", съобщи ЮПИ, като цитира организаторите.

Певицата ще обсъди с публиката продукцията. Тя ще разясни подхода си като режисьор на "All Too Well", чиято прожекция ще бъде на 11 юни в кинотеатър "Бийкън".

Фестивалът "Трайбека" ще се проведе между 8 и 19 юни.

Късометражният филм на носителката на единадесет награди "Грами" е базиран на по-дългата, 10-минутна версия на едноименната й песен "All Too Well". Тя е включена в албума "Red (Taylor's Version)", който излезе през ноември м.г.

Оригиналната версия на тавата, издадена през 2012 г., съдържаше петминутна версия на сингъла "All Too Well".

Във филма участват Дилън О'Брайън и Сейди Синк заедно със Суифт.

"Ние сме толкова развълнувани", написаха в Туитър организаторите на нюйоркския кинофестивал по повод участието на певицата.

С документален филм за Дженифър Лопес ще бъде открит 21-ият кинофестивал "Трайбека" в Ню Йорк. Продукцията "Полувреме" ("Halftime") показва размишленията на Лопес върху основните етапи от кариерата и развитието й като артист. През 2020 г. Лопес и Шакира пяха на полувремето на финалния мач в първенството по американски футбол "Супербоул".

В рамките на форума ще бъде отбелязана 50-ата годишнина на "Кръстникът" с представяне на Ал Пачино. Предвидена е ретроспективна прожекция на криминалната драма от 1995 г. "Жега", а след нея ще има дискусия със звездите Робърт де Ниро, Ал Пачино, режисьора Майкъл Ман и продуцента Арт Линсън.