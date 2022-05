В Политехническия музей в София очакват почитателите на сагата "Междузвездни войни” с лего-изложение

Международният ден, посветен на сагата "Междузвездни войни”, който се отбелязва днес, може да бъде отпразнуван и в София, съобщава БТА. От Националния политехнически музей /НПТМ/ обръщат внимание, че при тях е представено лего-изложение, посветено на филмовата поредица.

В него могат да бъдат видени над 100 оригинални Lego Star Wars модела, някои от които са на повече от 20 години. Всички изложени модели са част от колекциите на членовете на клуб Lebgo - единственият официален Лего клуб в България, с който музеят има дългогодишно партньорство.

От там разказват за причината 4-ти май да е определен за световен ден на космическата сага. Това е игра на думи, която се получава с често използваната реплика "May the force be with you", която в превод означава "Нека силата бъде с теб" и е много близка по звучене с произнасянето на днешната дата на английски език - "May The 4th... Be With You". От НПТМ отбелязват, че изборът на деня е свързан със сериозно политическо събитие от британската история. На 4-ти май 1979 г. Маргарет Тачър заема поста министър-председател на Обединеното кралство. По този повод Консервативната партия във Великобритания поздравява Тачър със статия във вестник "The London Evening News", в която пише "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations!" ("Нека четвърти да бъде с теб, Маги. Честито!").

НПТМ напомня, че изложението може да бъде видяно до 7 май.