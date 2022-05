Солистът на ирландската рок група U2 Bono подкрепи Украйна днес. Известният музикант е изнесъл концерт в киевското метро. Боно ( Пол Дейвид Хюсън) и The Edge ( Дейвид Хауъл Евънс) от U2 са пристигнали, за да се видят с местните жители и да ги подкрепят. Боно е изнесъл концерт на станция Крещатик.

Екипът подкрепи украинците, като изпълни култовите хитове With Or Without You, Angel Of Harlem и др.